我國新冠疫苗自主研發終於又有新進展，聯亞生技今召開記者會宣布進入第二期臨床試驗，力拚在3月底前完成3850名受試者收案，若能順利進行可望於今年6月向食藥署提出緊急使用授權申請，最快7月第一批2000萬劑疫苗就可上市供國人使用。

聯亞生技創辦人暨董事長王長怡今公佈代號「UB-612」疫苗在第一期臨床試驗的研究成果，除所有受試者都未出現嚴重不良反應外，在免疫原性反應方面，高劑量組的中和抗體效價在施打第二劑後的血清陽轉率高達100％，且中和抗體的幾何平均效價增加超過40倍，顯示疫苗不但具備良好的安全性與耐受性，免疫原性反應也相當傑出。

王長怡指出，UB-612疫苗除有良好的有效性與安全性外，也不需要像輝瑞、莫德納疫苗一樣的超低溫冷鏈設備，保存在攝氏2到8度的環境即可，在國際上更具銷售優勢，此外，UB-612疫苗除含有精準設計的S1-RBD病毒抗原外，還加入獨創的CTL及Th抗原決定位胜？，因此不用擔心病毒發生變異會降低疫苗有效性。

臨床試驗總主持人、中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬表示，第二期臨床試驗將採用高劑量繼續進行，但從第一期的臨床資料顯示，60名受試者僅出現局部紅腫、疼痛以及疲累的輕微副作用，且高劑量的副作用比例與中低劑量相當，因此安全性沒問題。

聯亞生技營運長彭文君表示，4月起將展開疫苗量產，估計至7月間可產出2000萬至3000萬劑疫苗，年底產量上看1億劑，目前集團旗下子公司COVAXX已接獲巴西、厄瓜多爾、祕魯等中南美洲國家共1.4億劑的訂單，目前也持續向食藥署探詢預先採購的相關計畫。

(中時 )