黃嘉千、于子育、吳定謙、羅宏正主演故事工廠舞台劇《暫時停止青春》，黃嘉千飾演大齡慾女，在劇中上演「3P愛戀」，除勾小16歲鮮肉羅宏正外，還念念不忘「前夫」吳定謙。他們在舞台上將有大膽的情慾肢體動作，黃嘉千吸羅宏正大拇指舔傷，甚至嬌嗲「肩膀有點酸，舉不起來，可以幫我吹？」十足的性挑逗暗示，讓人看得血臉紅心跳，黃嘉千自認已為人妻人母很不會挑逗男生，在做情侶該發生都會發生的動作時，事前都有與對手演員溝通撫摸的尺度可以到哪，「演出的狀態完全尊重女生」。

羅宏正展現小鮮肉對姐姐的溫柔，上演「摸頭殺」體貼地幫黃嘉千吹頭髮，並撫摸著她的秀髮，讓姐姐沉浸在底迪的溫柔鄉。而一場「天旋地轉公主抱」情節，宏正將黃嘉千一把抱起，黃嘉千事前一直擔心自己會不會太重，需不需要減肥？沒想到宏正在排練時超MAN一把抱起她，展現近期積極重訓成果。他讓女方微靠在厚實胸膛上，感受充滿費洛蒙小鮮肉的體溫，嘴甜：「妳很嬌小，很輕盈，完全感受不到重量！」完事後，還把她輕放在沙發上，透露劇中許多情慾交流都在這張沙發上發生。

黃嘉千（中）《暫時停止青春》搞3P 勾小16歲羅宏正（左），念念不忘吳定謙。（故事工廠提供）

黃嘉千在《暫時停止青春》被老公吳定謙拋棄十多年，在療傷過程勾搭上鮮肉羅宏正，糾結在兩男的情感間，談到對兩男印象，黃嘉千認為宏正是成熟又幽默的男生，「是姐姐們，都會喜歡的類型」。至於吳定謙，她則用眼觀四方、耳聽八面適合掌握大局的男人來形容。

排練過程中，羅宏正直喊看到黃嘉千的眼睛就被她給吸住了，認為她有如「天使與魔鬼」般，知道如何在男人面前當小女人，滿足男人的虛榮心，也能一招就把男人斃命，吳定謙則形容黃嘉千是「冷面笑匠美魔女」。黃嘉千自認不那麼有女人味，但工作人員形容她是男人都想保護的小女人，與她相處會激起男人的雄性激素，展開男人的保護慾，對此，黃嘉千笑說：「可能我個子小，看起來可憐吧！」

(中時 )