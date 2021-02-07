平井堅《Kens Bar》唱跳NiziU 自認跳得不錯

受疫情影響，自1998年每年持續舉行不插電演唱會《Kens Bar》的歌手平井堅，值得紀念的出道25周年演唱會卻必須改為線上形式。7日WOWOW頻道播出去年12月20日在橫濱的線上演唱會內容，加上該頻道專屬特別花絮片段為「Kens Bar -ONLINE- WOWOW Special」。會場佈景如實際演出時同樣Bar一般擺置著桌椅，但席上無人。

平井堅上一次舉行《Kens Bar》是2019年12月24日的上海，WOWOW 頻道3⽇也已播出上海《Kens Bar》演唱會實況。疫情讓歌手們暫失實際舞台，平井堅接受日網媒「BARKS」專訪時表示，超過一整年無法開唱的心境：「從出道以來沒有這麼長的演出空白，還是會不安。」

即使線上直播演出像在電視歌唱節目表演，「對我來說現場觀眾是重要的，但現場只有工作人員，難免會有種孤單感，而且唱完感到格外疲憊。」對於線上演出，「能夠透過鏡頭看到實體演唱會時看不到的細微部分，對聽眾來說是好的。」

他在演唱會中選唱了人氣女團「NiziU」風靡世界的〈Make you happy〉，也練習了該曲在Tiktok大紅的「跳繩舞」。平井堅說「跳繩舞我自己是覺得練得不錯，不過以我實力來說一邊唱一邊輕快地跳實在不可能，但只有輕輕比一比對WithU（NiziU歌迷）很對不起，我以誠意盡力表現。」

平井堅2020年12月舉行無現場觀眾線上演唱會。（翻攝自日網）

(中時 )