屏東可可跨域推廣所7日開幕，與重建的佳佐天主堂共構，成為沿山公路新景點，也是推廣可可產業重要基地，提升台灣巧克力的品牌能見度。（潘建志攝）

屏東可可跨域推廣所7日開幕，與重建的佳佐天主堂共構，成為沿山公路新景點，也是推廣可可產業重要基地，提升台灣巧克力的品牌能見度。（潘建志攝）

屏東可可跨域推廣所7日開幕，縣長潘孟安（左二）也在現場種下可可樹。（潘建志攝）

屏東「可可Cacao跨域推廣所」7日開幕，與重建的佳佐天主堂共構，潔白如地中海的建築體，成為沿山公路新景點，也是推廣可可產業重要基地，提升台灣巧克力的品牌能見度，是巧克力控不可錯過的新景點。

屏東可可目前種植面積約300公頃，有200多家農戶，巧克力自有品牌超過30種，主要集中在六堆客家地區，成為客庄新興產業。屏東可可產業已形成完整產業鏈，近年來常在有巧克力界奧斯卡之稱的「世界巧克力大獎」獲獎。

為了推廣屏東可可，縣府將萬巒鄉佳佐村有百年歷史的「佳佐天主堂」活化再利用，結合打造「可可Cacao跨域推廣所」。佳佐天主堂建立於1963年，隨著人口外移及教友減少，逐漸閒置荒廢；縣府經重新整修後，潔白的建築體美不勝收。

7日舉辦開幕典禮，縣長潘孟安說，屏東可可已躍上國際舞台，在國際賽事上獲得無數獎牌殊榮，可可跨域推廣所可讓可可業者及莊園在此共同交流。

可可跨域推廣所內有巧克力展售、風格市集、特色餐點，也是環境教育及可可文化推廣的重要場域，可了解可可從栽種、烘培等相關知識，還能動手DIY，親手製作。縣府準備將與周邊特色景點、咖啡產業園區串聯，打造新的可可旅遊路線。

(中時 )