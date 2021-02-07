屏東市勝利星村以眷村意象為主題創作地景彩繪，共有10件作品，搭配原本建築架構、牆面樣貌進行的視覺創作栩栩如生。（潘建志攝）

屏東市勝利星村創意生活園區趕在農曆年前全區開放，共51家品牌進駐，全區充滿濃濃眷村味。由屏東在地青年組成的「雅色創作坊」，利用原本的建築架構及牆面樣貌進行視覺創作，共有10件作品，吸引遊客拍照打卡，直呼「怎麼拍都很美！」

這些彩繪作品帶著濃厚的眷村人文風情，栩栩如生、躍然牆上，讓人驚豔，也讓人重溫早期的眷村生活，體驗不同的文化特色。街頭藝術創作者林育聖說，這些地景彩繪主要在巷弄磚牆、側屋牆面，從構圖設計到繪製花了近3個月完成，希望以柔活潑的意象展現園區新風貌。

作品主題都貼進園區生活，像巷弄間隨時可見貓出沒，有著名的「貓巷」，作品將貓咪以擬人化方式呈現在魚缸、公車站，充滿童趣。另外古早的眷村生活有小孩子打芒果、躲貓貓等，養的狗在各家各戶間穿梭，也都成為創作題材，將以往的生活重現在園區各個角落。

另外即日起至3月1日舉辦的「勝利星村，浪漫有春」活動，分別以12座花藝裝置展現眷村印象、屏東在地特色、自然媒材等多元創作題材，光與花卉設計美學在巷弄間繽紛綻放，在夜間更顯迷人。

(中時 )