10大不分區議員排行出爐，羅智強奪下榜首，網路聲量更輾壓榜單中的所有人。（摘自羅智強臉書）

日前遭到罷免的桃園市議員王浩宇，因經常對桃園以外的事物提出批評，而被網友戲稱為「不分區議員」，但事實上，有不少的議員們業因經常對時事提出議論，被網友認為是不分區議員。輿情網站《網路溫度計》調查後列出網友心目中的10大不分區議員，台北市議員羅智強拔得頭籌，剛挺過罷免的高雄市議員黃捷高居第二，經常對自家人和時政開砲的台北市議員王世堅則位列第三，而先前經常被揶揄是不分區議員的王浩宇，卻沒有進入這份榜單。

《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析2020年2月5日至2021年2月3日之間的網路聲量，並於今(7日)公布一份網友熱議的10大不分區議員排行，從第1名到第10名依序是羅智強、黃捷、王世堅、台北市議員邱威傑(呱吉)、徐巧芯、高雄市議員陳致中、台北市議員王鴻薇、游淑慧、台南市議員謝龍介、新北市議員葉元之。其中，羅智強的網路聲量是黃捷的2倍，更將近是王世堅的10倍左右。

黃捷能名列前茅，《網路溫度計》分析，黃捷當質詢前高雄市長韓國瑜時對韓翻白眼，並一戰成名，但黃捷之後的表現，也被網友批評「投機政客性格」、「網紅式經營」，即使有支持者讚賞她問政認真，也免不了被放大檢視。不過，最後黃捷仍在6日的罷免投票中通過考驗。

至於做為政論節目常客，評論時事大鳴大放的台北市議員王世堅，也毫無意外被網友歸類為不分區議員。《網路溫度計》更指出，王世堅除在韓國瑜當選高雄市長後被稱為「扶龍王」，引起討論，作為「政界祭品文一哥」的他，過去也曾因放話跳海、剃頭等創造出不少的討論度。

對於這份榜單的榜首羅智強，《網路溫度計》發現，對於網友而言，經常能看到羅智強「大管特管」的行為，且羅智強經常在臉書上對時事開砲，又有大批死忠粉絲，往往能一呼百應，加上他發聲也都會被媒體引用報導，無不創造大量討論，因此成為網友印象中的不分區議員代表。

(中時新聞網)