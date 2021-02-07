旋轉娛樂藝人一起拜早年。（旋轉娛樂提供）

林逸欣日前與同屬旋轉娛樂的鄒承恩、顏怡平、李悠、萬家麟、劉晉瑋一起拍攝宣傳照，原本計畫去年底到戶外拍攝充滿陽光歡樂的照片，希望掃去疫情的陰霾，沒想到去年年底天天陰雨綿綿，就連跨年都是大寒流，再加上原本計畫一起去兒童樂園玩樂拍照，也因為防疫而打消念頭，就在要放棄的時候，終於在1月迎來第一天的萬里無雲大晴天，好天氣甚至讓清晨穿著羽絨衣出發的大家，到中午根本穿不下長袖，不僅流汗還有人曬紅曬傷，反而是以為穿短褲薄長紗上衣會冷到不行的林逸欣意外因禍得福。

今年林逸欣領軍帶領的其中一位師弟，是去年底才正式加入旋轉娛樂的鄒承恩，原來兩人其實早在電影《聽見下雨的聲音》籌備時就有過一面之緣，也都發行過專輯的兩人，第一次見面時林逸欣就開玩笑說：『看來我下一場演唱會可以不用煩惱要邀請哪位嘉賓了，直接找你來一起合唱就可以了啊！應該會很好玩。』讓暌違10年沒發專輯的鄒承恩立刻難以接招。

林逸欣新年度有不少計畫。（旋轉娛樂提供）

鄒承恩加入新經紀公司。（旋轉娛樂提供）

林逸欣除了暌違4年剛發行新EP《想都沒想過》，在近期播出的《王牌辯護人》裡也客串胡宇威的已故女友，最近也在積極籌備人生第一場直播演唱會，雖然聽過很多歌手在直播時對著攝影機聊天容易感到尷尬，她卻說完全不擔心，反而自我調侃：『我的演唱會，台下的紛絲也都是一直認真拿手機錄影，基本上根本沒有人理會我，已經很習慣了啦！』

拍攝當天滿滿的行程，從早上7點所有人就已經完成妝髮準備出發，鄒承恩一得知行程就自願當車夫，一整天的行程不僅去了新北市三重熊猴森樂園、大佳河濱公園，最後還去了舊兒童樂園，他就這樣開車帶著師弟妹到處跑，在拍攝過程中，鄒承恩甚至一度被誤會在跟小朋友搶玩溜滑梯，一直霸佔著溜滑梯不走。讓小朋友的爸媽看傻眼。鄒承恩雖然是最晚進公司，但依舊是資歷較深的演員師兄，一整天的拍照空檔，師弟妹總拉著他請教很多問題，他也像大哥哥般很有耐心分享自身經歷。

(中時 )