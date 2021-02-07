位網友指控自家夜班保全竟直接玩起「Switch」，稱是為了提神才這麼做。(摘自爆怨公社)

一位民眾控訴自家社區大樓的夜班保全，每到晚上9點就關燈，只留下一盞燈，此外，更在桌上大擺著switch遊戲機。(摘自爆怨公社)

許多社區大樓都配有保全確保住戶出入安全，新興大樓更有保全24小時輪班服務。不過夜班保全卻常被民眾嫌在上班時打瞌睡，近日有位網友指控自家保全竟直接玩起「Switch」，稱是為了提神才這麼做。不過文章一出，風向卻一面倒。

「每個月繳這麼多管理費，結果花錢讓你晚上來打電動？」原PO在「爆怨公社」上控訴自家社區大樓的夜班保全，每到晚上9點就關燈，只留下一盞燈，此外，更在桌上大擺著switch遊戲機。經原PO詢問後，保全解釋因為燈全開會太刺眼，且晚上上班會想睡覺，玩switch則有提神作用。

保全回的答案反而讓原PO更看不下去，他直呼，「都固定夜班了，不是應該調整好自己生理時鐘？外面哪個工作會同意讓你上班玩switch，滑手機滑一滑就算了，直接整台switch拿出來過太爽是不是....」。對此希望網友評評理。

不過，文章一出，網友卻一面倒認為，沒有睡覺已經算好的了！網紛紛表示，「我外送時遇過叫不醒的，這個已經算很好了」、「我家管理員都是睡著的那種⋯」、「還好吧…至少他是醒著」、「大半夜不打電動不然你讓他在監控室幹嘛？盯著畫面嗎？開除了他那也要有本事再找下一個，下一個可能直接給你睡覺」。

網友指出，跟直接睡著相比，其實玩遊戲問題並不大，何況又不是請特勤！「基本上我對保全的要求只要不是睡死，有按時巡邏並完成交辦事項即可，至於要做什麼事情打發時間，只要不是太誇張的事都不會太管他們。」、「不是在追劇就是在睡覺，我們家這邊的保全都這樣，住戶也習以為常了」但網友說，如果真的覺得不妥，也能在開住戶大會的時候提出申請。

(中時新聞網)