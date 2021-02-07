疫情再度升溫，烏山頭水庫風景區遊客數銳減3成。（劉秀芬攝）

湖境渡假會館總經理許幸娟說，雖然生意受影響，但她們堅持不裁員不減薪。（劉秀芬攝）

疫情再度升溫，烏山頭水庫風景區遊客數銳減3成。（劉秀芬攝）

去年新冠肺炎疫情爆發時，台南烏山頭水庫被中央流行疫情指揮中心列為旅遊警示點，景區內的湖境渡假會館更是唯一被單獨列名的業者，雖然聲名大噪，但業績也大受影響，今年原本企盼靠春節檔及櫻花季來補貼營收，無奈遇上疫情升溫，總經理許幸娟說，原本7、8成的訂房已退3成。

寒假周末假日，應是親子客到郊外遊山玩水的好日子，但烏山頭水庫風景區遊客卻異常稀少，周末入園人數都少於500人次。工作人員表示，少了日本等外國遊客，加上今年六甲區落羽松變色時間遇上寒假，吸走大批遊客，還有疫情升溫也是遊客減少原因。

許幸娟說，去年中央流行疫情指揮中心警訊一出，住宿客人嚇到走光，但其實烏山頭水庫風景區很大，當時還請交通部長林佳龍到烏山頭水庫參觀，了解實際狀況，並非人們想像的群聚熱點。

雖然飯店業者做了很多防疫工作、優惠措施，生意還是大受影響，業者兼營的太陽能遊艇遊湖業務，原本每天最多有32航次，遊客也少了4成，有時整天才10個人遊湖。許幸娟說，幸好政府推出安心旅遊補助方案，下半年終於有旅客回流，她認為補助方案對飯店業者幫助很大。

烏山頭水庫風景區除了可以搭船遊湖，園區更遍植櫻花與南洋櫻，不少遊客都是趁著櫻花季前往住宿旅遊。許幸娟說，原本春節與賞花季訂房約有7、8成了，遇到疫情升溫，訂房客砍單約3成，還有5成的人在觀望，希望飯店能保留房間。

許幸娟說，遇上疫情升溫，她們已加強防疫措施，餐廳也推出尾牙、春酒新菜色，還為散客推出入園門票、用餐、太陽能遊艇優惠套票。為挺醫護人員，3月31日前太陽能遊艇船票半價優惠，希望大家共體時艱，度過疫情難關。

(中時 )