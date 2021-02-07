日本人氣動漫《鬼滅之刃》魅力持續延燒，特別的是，中文版配音於電視播出後，打破台灣人過往認為「中配很崩」的刻板印象，廣受漫迷好評。如台北國際動漫節上，6位演繹「柱」角色的中文配音員一出場，就引來陣陣鼓掌尖叫聲。看到這麼多漫迷到場，超過20年配音資歷的馮嘉德笑說，腦子一片空白，「覺得自己好像明星！」

《鬼滅之刃》中，主角炭治郎因妹妹禰豆子鬼化，便加入鬼殺隊，一面斬殺惡鬼，一面尋找將妹妹變回人的方法。但帶著鬼妹妹行動的他，也因此受鬼殺隊劍士最高級別「柱」們注意，在電視動畫第一季中，9位個性、外型截然不同的柱一一登場，展開「柱合會議」，討論如何懲處初級劍士炭治郎。

台北國際動漫節上，即讓中文配音員以聲音重現這場氣氛肅穆的會議。出場角色包含演繹「富岡義勇、不死川實彌」的配音員陳彥鈞、「伊黑小芭內」配音員江志倫、「甘露寺蜜璃」配音員錢欣郁、「胡蝶忍、時透無一郎」配音員馮嘉德、「宇髄天元」配音員于正昇及「悲鳴嶼行冥」配音員黃天佑。

于正昇表示，相當佩服日本動漫，「柱合會議」這場戲將角色出場打造的氣勢磅礡，也從此認識自己所配音的音柱「宇髄天元」。同時為最大反派「鬼王無慘」配音的他說，相較起來，較有配音挑戰的角色仍是無慘，「無慘擁有很強的力量，但說話聲音反而不大，總是斯斯文文的。」需要再三揣摩。

黃天佑表示，配音員平常工作模式，多半是分開錄製聲音，或是挑選段落錄音，劇情會片段零碎，但因為有柱全員集合這場戲，能夠瞭解到全部劇情走向。他認為，總是哭喪著臉的岩柱「悲鳴嶼行冥」，個性慈悲為懷、悲天憫人，「但特別難配音，要學著哭著講話，內斂情緒很多。」

6位配音員除原音重現電視動畫片段，更嘗試交換配音角色，例如馮嘉德就以胡蝶忍的嗓音腔調，說出音柱經典台詞，甜美嗓音也令現場漫迷感到酥麻不已。馮嘉德表示，胡蝶忍的個性，與自己最相像的是不太會表露情緒，「像她總是笑笑的生氣，但對配音而言，我就要吃力地維持住語調。」

(中時 )