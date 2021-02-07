日本聲優多能在一部動漫作品中，專注演繹一個角色，但台灣配音員不然，往往要一人分飾多角，格外考驗角色揣摩功力。以《鬼滅之刃》為例，飾演主角「炭治郎」的中文配音員錢欣郁，在《鬼滅之刃》電視動畫中就分飾多達10角。且綜觀主角群配音員，在動畫中所配角色均達3角以上。

台灣配音員會在領班（聲音導演）召集下，嘗試為不同角色錄音。錢欣郁作為《鬼滅之刃》領班，考量經費，一口氣挑戰飾演待人溫暖善良的少年炭治郎、嬌滴滴的少女甘露寺蜜璃及其他配角，宛如多重人格大挑戰，「錄炭治郎比較累的是，他台詞很多，連打鬥也有內心獨白，且高興、生氣、難過都是情緒豐沛，錄的會很過癮，但很累。」

而被主角群配音員公認最難演繹的角色，則是說話不時大吼大叫的「我妻善逸」，負責演繹此角的中文配音員江志倫表示，在開錄前一晚，多會一遍遍練習語速及節奏，平日保護喉嚨工作不可少外，配音當下一邊做出與動畫角色相同的動作，如轉手指等，也能幫助融入角色。

隨《鬼滅之刃》爆紅，觀眾看待中配版的標準自然升高，角色「嘴平依之助」的配音員陳彥鈞表示，在為第一季動畫配音過程中，並沒想到這部作品會爆紅，對配音員來說，也會對自己更有期許，希望在第二季動畫中能更精進，「對喜愛中配的觀眾很感謝，也希望真的喜歡的話，可以關注更多中配作品。」

(中時 )