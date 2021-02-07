來自泰國的「音樂精靈」蓋兒（Gail），歌聲甜美、氣質清新可愛，年初來台舉辦「My Dear Friend」音樂會圓滿成功，此行她特別抽空為中國時報讀者寫春聯，獻出書法初體驗，她分別用泰文、英文及中文寫下「恭喜發財」、「新年快樂」，獻上最誠心的新年祝福。

年僅15歲的蓋兒不僅多才多藝，也是品學兼優的好學生，在泰國即將升10年級的她，首次寫書法就有模有樣，她拿起毛筆，先用泰文寫下「恭喜發財」，接著再用英文及中文寫「新年快樂」，一次就成功，她分享第一次拿毛筆的感覺，覺得「很新鮮！像在畫畫，滿好玩的」。

蓋兒首次拿毛筆寫字，非常認真專注，一次ＯＫ。（石智中攝）

她在學校每年皆申請獎學金，被問到新年願望，她第一個就說希望拿到好成績，完成媽媽的期望去考醫生，至於長大後的志願是想當歌手還是醫生？她還在思考中，坦言：「我不知道。因為我很怕看到血，如果真的要當醫生，我想當心理醫生，就可以不用開刀了。」

泰國美少女蓋兒13歲來台參加選秀節目《聲林之王》暴紅，陸續推出單曲〈你為了我撐把傘〉、〈My Dear Friend〉，外型甜美可愛的她，迅速擄獲了許多歌迷，商演活動邀約不斷，她的第二個新年願望是希望疫情趕快好起來，讓她能在暑假再來台灣，推出新作品給大家。

而她第三個願望是希望繼續長高，她現在身高145公分，目標是長到155公分，醫生建議她多做刺激膝關節、踝關節的運動，她去年一度卯足全力跳繩，甚至一口氣跳1000下，但「我只跳了兩個禮拜，後來就沒繼續了」。

蓋兒用泰文寫下「恭喜發財」，祝福大家新年快樂又有錢。（石智中攝）

蓋兒出生於泰國北方清萊，父母親是華裔後代，雖然不會講中文，過年仍會依照習俗和家人團聚，她說，過年的時候通常第1天會跟家人去辦年貨，第2天會在家拜拜祈求平安順利，第3天則會出去玩或到餐廳吃飯，「爸爸喜歡港式飲茶，會帶我們全家人去吃港式飲茶」。

她在泰國期間，經常透過網路和歌迷線上互動，她用流利的中文演唱周杰倫〈千里之外〉、八三夭〈想見你想見你想見你〉、庾澄慶〈情非得已〉等歌曲，影片點擊率相當高，她表示，華語歌手中，她最崇拜周杰倫，喜歡他所有的作品，希望有朝一日能有機會合作，她也持續請家教學中文，並練習烏克麗麗、吉他和鋼琴等才藝，日前也收穫了一點爵士舞。

蓋兒分別用泰文寫春聯「恭喜發財」，用中文寫下「新年快樂」。（石智中攝）

年僅15歲的蓋兒歌聲甜美，氣質清新。（石智中攝）

蓋兒外型甜美可愛，氣質清新，擁有大批粉絲。（石智中攝）

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