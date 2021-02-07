「迎新春超值優惠住房專案」含歐風館自助早餐，現正優惠中，全館加強消毒頻率，春節假期間安心入住。（大倉久和大飯店提供）

義大遊樂世界即日起至3月1日，每天下午皆有一場「牛仔大冒險」遊行。（義大遊樂世界提供）

巧虎夢想樂園即日起至2月25日推出快閃不限時、一票暢玩專案。（巧虎夢想樂園提供）

「琪琪夢想體驗城」可到各種店鋪體驗職業角色扮演，如烘焙店老闆、冰淇淋店長等。（巧虎夢想樂園提供）

距離農曆牛年的腳步越近，民眾想休長假的心越浮動，今年受疫情影響，高中職以下延後4天到2月22日開學，不少家長趁機規畫短期自駕行，各大遊樂園及飯店食宿祭特惠吸客。

義大遊樂世界即日起至3月1日每天下午皆有一場「牛仔大冒險」遊行，2月10日至16日更有門票「屬牛88元」及「非屬牛雙人888元」優惠，CP值超高。巧虎夢想樂園於即日起至2月25日推出快閃不限時、一票暢玩專案，平日12歲以下孩童票每位750元，國定假日則每位850元，而家長陪同票平假日每位150元，營業時間同步調整為10：00至17：30，謹慎管制入園人次，採實名制、上限控管50組內。

大倉久和大飯店推出多種優惠住房專案，即日起至2021年4月30日，平日每晚最低3588元起、週末4988元起，加購歐風館自助早餐買一送一300元；農曆年春節期間2月11日至15日，雙人房不含早餐5100元起，價格已含稅金、服務費，官網全房型住房專案皆可使用「台北加碼GO」補助，每房每晚可折1000元。入住時，需配合政府防疫措施填寫「健康聲明書」，飯店大廳入口處備有紅外線熱像測溫儀測量體溫，櫃台及餐廳入口皆備有消毒液，加強防疫；全館客房、公共區域、電梯及餐廳桌椅等設備皆加強消毒頻率，維護環境。

此外，親朋好友聚餐、公司春酒需求，大倉久和大飯店特別推出3樓宴會廳「安心聚餐專案」，即日起至2021年3月31日，1桌8人起即可預訂、至多20桌，優惠價格2200元＋10％每位，不分平假日、午晚餐皆適用，採個人套餐方式供應、酒水飲品費用另計。

(中時 )