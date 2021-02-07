力山董事長王坤復6日辭世 22:002021/02/07 工商 劉朱松 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 （力山工業董事長王坤復辭世。圖／劉朱松） 力山工業（1515）董事長王坤復6日辭世，享壽75歲，力山7日正式公告王坤復辭世的消息，將另行召開董事會，推舉新任董事長。 王坤復6日逝世，享年75歲，家屬將遵照王董事長生前遺願，不發訃文、不辦告別式、不設靈堂、懇辭花禮，敬辭來自各界的致意。力山強調，公司已建立制度化的決策與管理機制，將按既定的方向及軌道運作，公司營運不受影響。 王欣晨合體男神拍ＭＶ 吳念軒化身「真人版肯尼」 人事異動站 1月29日至2月4日 (工商 ) #力山 #辭世 #董事長王 #力山工業 #王坤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 資深媒體人：王尚智》「至少黃捷沒有落跑…」 19:572021/02/07 名家 見美魔女晨跑返家「凍未條」硬上 酒店經紀重判7年4月 10:122021/02/07 社會 HBL》泰山斷光復連勝 劉宥儇成新人王熱門 22:092021/02/07 體育 聯亞新冠疫苗抗體效價逾40倍 拚6月申請EUA 16:412021/02/07 財經 去年營收破百億 健身器材大廠力山工業董事長王坤復逝世 18:442021/02/07 社會 用美食文化交流 明新科大與越南辦事處年菜烹飪教學 12:162021/02/07 寶島 MLB》遊騎兵送走貓王 換來運動家前全壘打王 11:162021/02/07 體育 SBL》布蘭登遭九太釋出 新洋將今抵台隔離 00:052021/02/07 體育 守護偏鄉 台東順天書屋入盟SEP 04:102021/02/07 地方新聞 刪Q才是主戰場 04:102021/02/07 時論廣場 桃醫拆彈！員工及患者即起取消健保卡註記 13:542021/02/07 生活 財經熱門新聞 600城門再大破？台積電下波殺散戶 地板價恐更慘 - 財經 先進封裝成半導體下個戰場 這2檔搶得先機 - 財經 賣魚8年還在虧損 半導體大咖再攻運動品牌想什麼？ - 財經 手殘完蛋了？他買台積電45股變45張 竟靠1招救命 - 財經 晶圓代工看不到烏雲？供應鏈示警暗藏風險 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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