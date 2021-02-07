（力山工業董事長王坤復辭世。圖／劉朱松）

力山工業（1515）董事長王坤復6日辭世，享壽75歲，力山7日正式公告王坤復辭世的消息，將另行召開董事會，推舉新任董事長。

王坤復6日逝世，享年75歲，家屬將遵照王董事長生前遺願，不發訃文、不辦告別式、不設靈堂、懇辭花禮，敬辭來自各界的致意。力山強調，公司已建立制度化的決策與管理機制，將按既定的方向及軌道運作，公司營運不受影響。

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