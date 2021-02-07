賣女鞋遇男怪客 給我穿鞋走1分鐘影片 網驚：我有遇過他（翻攝 爆料公社）

一名女賣家在網路上販售二手高跟鞋時，遇到詭異的男客人，她明明已經提供2張實穿照片，男買家卻聲稱「我女朋友想聽看看鞋跟走起來的聲音」，要求賣家穿上鞋走動，並且錄影1分鐘回傳，這讓女賣家猜測可能遇上了「戀足癖」的客人，沒想到貼文曝光，竟然有人留言「跟我遇到同一個人」。

原po日前在臉書「爆廢公社二館」發文表示，有一名男買家私訊表示想看鞋子的實穿照，由於這在網拍上算是常見且非常合理的要求，因此女賣家回傳了2張照片，並且熱心介紹高跟鞋有2種造型變化，剛開始對話內容都還十分正常，直到男買家又提出個要求「我女朋友要你穿起來，來回走遠一點，錄影1分鐘」。

奇怪的舉動讓女賣家開始覺得不對勁，略為不悅地回應「你買了再自己錄影走給我看啊」，男買家似乎察覺到異狀，進一步解釋是因為「女朋友想要聽鞋跟走起來的聲音」，才會提出錄影的邀求，對話到這邊，女賣家開始懷疑對方是「戀足癖」，馬上以「我賣別人了」回絕對方，並且不客氣的回他一句「自己去鞋店聽吧」。

貼文曝光後，引起網友議論，有多名賣家回應貌似遇到同一買家，「跟我遇到同一個人！不過我沒拍的原因他說要更高價買，覺得很怪！」、「我有遇過他，他是變態，之前我出清鞋子他一直要叫我穿給他看，他就全部買，跟他說不賣他還一直騷擾」、「重點他分明就沒有要買」、「我也遇過拜託我再多穿幾次再寄出的」、「這是戀足癖，遇過要我賣他不要的鞋子，內裡越黑越好」、「還有人問我可不可以花錢舔我的腳」。

(中時新聞網)