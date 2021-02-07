毛姓男子多次因販毒遭警方鎖定，近日因擁槍自重遭警鎖定。警方持日前持搜索票前往毛住處查緝，在屋內起出安非他命、K他命吸食工具，但毛的張姓女友，堅持要把心愛的貴賓狗帶回警局，警方好奇詢問貴賓狗為何包尿布，張女竟回答「我吸的時候，牠也跟在旁邊跟著吸」，懷疑愛犬已膀胱纖維化，出現頻尿的症狀，聽得員警也感覺不可思議。

25歲毛男擔心毒品交易發生意外，刻意購買槍枝自保，警方根據線報，鎖定他在萬華的住處，日前進屋搜索，但毛聲稱，槍枝遭其他警察單位查獲，早已不知去向，員警在屋內發現使用過的K他命、安非他命吸食器，帶回毛男以及33歲張姓女友。

同居張女擔心她和毛男被捕後，無法按時間餵狗，堅持要帶在身邊，但貴賓狗始終包著尿布，員警詢問後才知道，2人施用時屋內充滿K菸，貴賓狗長期陪伴也因吸食二手K染上毒癮，張女懷疑貴賓狗頻尿，疑似因拉Ｋ後遺症，才會幫愛犬包尿布，避免貴賓狗在屋內亂尿。

警方表示，毛、張屋內僅微量毒品，帶回警局採尿化驗後就讓2人離去，全案函送法辦。員警對於貴賓狗染毒，張女居然不擔心自己「拉K一時，尿布一生」，卻替愛犬包尿布，看著愛犬下場也不願戒除毒癮，直斥吸毒吸到腦壞掉。

(中時 )