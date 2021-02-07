宜蘭陳姓男子日前在臉書交易社團看到帳號網友販售遊戲卡牌，身為卡片收藏家的陳，認為對方售賣的卡片有增值空間，主動和對方聯繫，後續私訊交易，豈料匯錢後，對方不出貨且人間蒸發，原以為遇到「卡牌知音」，沒想到竟是詐騙集團，損失1500元。

警政署165反詐騙專線指出，30歲陳姓男子臉書遇到欲兜售遊戲卡牌的林姓網友，兩人起先透過臉書私訊閒聊並決定交易，林向陳表示：「因為聊得投緣，願意吸收運費。」請陳直接匯款1,500元即可，陳以為遇到同好，不疑有他匯款，無奈之後林人間蒸發，說好的卡片也沒有寄到。

陳上網徵求網友意見，才驚覺所謂的「卡牌知音」，是名符其實的「詐騙慣犯」，歹徒早已以同一手法、同一張卡詐騙數人，氣得趕緊報案。

另名25歲新北葉姓女碩士，在臉書看到好友張貼「iphone12 PRO 128G只要1萬元」、「全新未拆封」、「保固1年保證公司貨」等貼文，對方聲稱：「好友公司作活動」、「可面交」、「意者加賴聊」，正想換手機的葉女，疏於求證友人是否確為其張貼，就直接按臉書張貼的LINE ID和對方私訊接洽。

奇怪的是，對方告訴葉女商品限量務必趁早下訂，且限定「只能用遊戲點數付款」。起初葉女起疑，覺得不正常，對方卻解釋，「因為配合遊戲點數公司贊助活動，才有此優惠。」並提供身分證件取信葉女，葉女於是下訂1支手機並購買價值5千元的GASH點數卡2張。正當葉女回傳第一張點數卡時，他發現對方幾近焦躁地不斷催促她趕緊也把另一張點數卡回傳，機警的葉女感覺不對勁，即將還未上傳的那張點數退掉，共計損失5000元。

刑事局預防科表示，詐騙集團利用民眾想搶便宜的心態，潛伏在臉書交易社團或索性盜用民眾臉書帳號，張貼不實商品廣告訊息，如低價促銷手機、名牌包、限量版公仔、牌卡等，民眾若未循原有聯絡管道求證親友，很容易就上當。

(中時 )