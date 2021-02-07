詹惟中近日帶著2年半前入手的Porsche 718 Cayman愛車，登上《地球黃金線》分享買車開運眉角，並分享買車心法。詹惟中認為「見車如見人」，愛車頭燈面積大，象徵目大如牛、富可敵國，可讓前途一片光明。雖是跑車但車身圓潤，代表處事圓融和氣生財。他自揭年輕時沒錢，只能開舊車，親眼見初戀女友被跑車男載走，讓他立志未來一定要拼命賺錢開好車，「同時我要賺更多錢保護家人，不要讓他們被金錢所左右。」

詹惟中人生第一輛車是當兵時買的二手老車，當時開車如行船，因為車門裡不知為何總有水聲，某次下大雨載著當時女友，開到一半雨刷竟飛出去，他因此立誓將來打拼一定要買台好車。詹惟中便建議，若有人告訴你今年會破財，不妨花錢買房或買車，這台Porsche正是他犒賞自己的夢幻逸品，偶而遛遛之外，幾乎當寶貝在照顧，愛車開了2年半，總里程數還不到2千公里，「人家還以為是我借來的」，只是唯一小缺點是車內空間較小。

回顧開車驚險瞬間，詹惟中透露年輕時曾因行車糾紛和對方打架，最後自己開車去醫院掛急診，眼睛受傷的他從此更有了飛蚊症的後遺症。沒想到婚後某次與公車碰撞，公車司機又想下車找他打架，讓他勾起這段慘痛回憶，當時載著老婆小孩的他便堅持不下車，詹惟中有感而發地說：「身體髮膚受之父母，逞強鬥狠是一時的，但身體帶來的疾病是永遠的。所以我很謝謝那個當初把我打傷的人。」

節目每周一到周五晚間10點在TVBS播出。

(中時 )