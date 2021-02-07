緬甸軍方在2月1日發動軍事政變，推翻了由翁山蘇姬為核心的民選文人政府，包括翁山蘇姬本人，總統溫敏也同樣遭拘捕。此事造成緬甸全國民眾的串連抗議，各地城市都有大規模街頭遊行，北方城鎮苗瓦迪(Myawaddy)還發生警方開槍，不過並不知是否出現傷亡。除此事件之外，總體而言緬甸的抗爭仍算和平。

俄國衛星網報導，苗瓦迪的開槍事件來根據臉書Facebook上的直播影片，穿著制服的警察，與示威者對峙，然後聽到幾次槍響。

緬甸國內的新聞媒體沒有提供相關報導，因此迄今為止，尚不知是否出現人員傷亡。

軍政府指控去年11月的全國大選，是操縱後的結果，因此必須徹查選務過程，國家要維持1年的緊急狀態，然後重新選舉。

目前緬甸全國各職業都有抗議者，僧侶也手舉3指禮。(圖/美聯社)

自星期六以來，緬甸全國接連發生示威活動，先從不合作運動開始，然後是民眾的「噪聲抗議」，接下來是上街頭示威，群眾拿著翁山蘇姬的照片表示支持，同時著著被畫X的軍政府首領敏昂萊表達抗議，抗議者呼籲釋翁山蘇姬，至於沒有標牌的民眾，也會在胸口別上代表「全國民主聯盟」的紅標籤，或是手舉「3指致敬」，這是「爭取自由」有關的標誌，源自電影《飢餓遊戲》，代表「和平、自由、手足情」。

路透社援引目擊者的話說，在大規模抗議活動期間，網路出現限制，至少有一段時間在首都仰光是連不上網路的，不過現在已經部分恢復，只是Twitter、Instagram、Facebook這些社交媒體平台，仍然時靈時不靈。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）保證，聯合國將竭盡所能團結國際社會，希望扭轉這場政變。

(中時新聞網)