黃曉明和Angelababy（楊穎）屢傳婚變，前陣子黃曉明又在節目上和前女友李菲兒同台，Angelababy特別發聲明澄清，還稱老公為「黃先生」，讓外界越來越相信兩人的婚變傳聞，然而日前卻有媒體拍到，黃曉明和朋友聚餐之後搭車回到Angelababy住處，讓謠言不攻自破。

黃曉明前陣子在節目《浪姐2》中和李菲兒同台引發話題，由於他和女方曾在2007年交往，當年Angelababy一度被指介入兩人感情，多年來背負小三罵名，謠言傳了多年，Angelababy終於氣得澄清，當時黃曉明自稱是單身，黃曉明也跳出來保護老婆，並退出《浪姐2》錄影。

Angelababy的聲明中稱老公為「黃先生」，讓網友再度猜測2人似乎真的婚變了，然而日前黃曉明和友人聚餐，當時他穿著厚重羽絨外套，聚餐結束已經是深夜，黃曉明離開時，還和朋友們擁抱，目送大家離去才走到保母車旁，搭車回到Angelababy住處。

黃曉明在聚會上和友人擁抱，之後搭車回到Angelababy住處。（圖／翻攝自新浪娛樂）

黃曉明和Angelababy的婚變傳聞數不清，過去還遭爆料，2人真的已經分開，「黃曉明生日只有兒子替他唱歌，黃曉明在廈門拿影帝，老婆又不見，有點反常吧。」還有網友表示，「是離婚了，我同學在青島民政局，他同事給辦理的」，如今看來似乎只是虛驚一場。

(中時新聞網)