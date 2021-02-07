《角頭－浪流連》5日上映，首日就空降台北票房冠軍，連續2天票房稱霸，上映3天全台票房上看破千萬。7日出品人張芷瑄、監製張威縯領軍演員鄭人碩、謝欣穎、龍劭華、高捷、曾莞婷、盛鑑、黃尚禾、唐振剛、吳震亞齊聚西門町，從西門紅樓沿武昌街一路發上千個象徵「牛轉乾坤，一元復始」的紅包，現場更揮舞《角頭》大旗展現搶攻今年賀歲檔的氣勢，沿途熱情粉絲擠爆，紛紛拿著電影票根搶合照。

男主角鄭人碩特地從拍戲現場趕來半路加入遊街隊伍，他表示：「還記得《角頭2》時就有來西門發過紅包，這次也看到很多熟面孔，台灣的人情味就展現在這個地方。」首次體驗遊街的謝欣穎也被大家包圍，聽到粉絲讚「女神本人好美」，讓謝欣穎害羞表示：「感覺很新鮮，一到現場看到這麼多人潮真的有被嚇到，很像小時候過年去年貨大街的感覺，很熱鬧又充滿喜氣。」

《角頭》系列首部就參與演出的高捷累計許多粉絲，從《角頭－浪流連》宣傳第一站基隆奠濟宮、高雄愛河到今天的西門町商圈遊街，都有狂粉沿路高喊「高捷我愛你」，儼然成為「大眾情人」，高捷表示：「從宣傳開跑就有得到很多在地鄉親的支持，像是我昨天去高雄就有收到不少熱情粉絲的告白，今天可能是手上有拿著紅包，又有更多人來告白，其實大家也是滿現實的！」

片中有全裸泡溫泉養眼橋段的龍劭華也引來廣大粉絲好奇追問：「拍攝時有沒有做防護措施？」龍劭華也開完笑回應：「當然沒有，其實我從小就是暴露狂！」他更笑說：「我從你們粉絲看我的眼神就知道他們有沒有看電影了，有看過電影的人目光都會多停留在我的身體幾秒，應該是真的有被我傲人的身材吸引到。」

首次參與《角頭》系列電影演出的曾莞婷，也展現出八點檔女神氣場，引來眾多粉絲現場告白「石議員真的超正」、「莞婷演技超好、角色好豐富」，曾莞婷也開心表示：「雖然為了片長我們有刪減掉一些鏡頭，但很多觀眾看完後都有跟我分享說石議員的角色層次很豐富，我自己也演出時跟龍哥（龍劭華）、盛鑑對戲時也覺得得很過癮，很期待未來石議員在角頭宇宙中角色的發展。」

電影從上映到今第3天，主創與演員們就兵分多路南征北討，勤跑超過50場映前、映後，昨日高捷領軍四虎將黃尚禾、唐振剛、張再興、吳震亞至高雄與影迷見面，卻被鐵粉發現在場除了張再興外，其餘同台演員在《角頭2》中都已身亡，唐振剛笑回：「就是因為這樣才會更珍惜現在相聚的時刻，只要時間序是在《角頭2》之前，我們這幾個人不管怎麼打都不會出事，也算另類的免死金牌，雖然在場的幾乎都掛了，還是希望大家多多支持角頭這個最在地的IP，讓角頭宇宙可以繼續發展下去。」

(中時 )