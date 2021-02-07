距離東京奧運棒球賽開打已不足半年，「侍．Japan」（日本武士隊）監督（總教練）稻葉篤紀趁著日職12支球團春訓期間親自走訪各隊。今（7）日他來到沖繩的廣島鯉魚隊春訓基地，當面告訴26歲的廣島隊強棒鈴木誠也說：「你是我心目中最佳第四棒人選，東奧棒球賽就拜託你了。」

2019年底的第2屆「世界12強棒球賽」日本隊首次拿到冠軍，當時的第四棒就是鈴木誠也，後來他也獲選大會「最有價值球員」（MVP）。這是相隔1年多後稻葉篤紀再次遇到鈴木，並且再度把第四棒重任交給他。

稻葉篤紀說，今年球季的表現自然仍須列入參考，但他希望能在比賽開始的半年前就確定第四棒人選，也讓球員心裡有譜，可以預做準備。

再次被委以國家隊第四棒重任，鈴木誠也的反應一如往常平靜，只表示：「我會盡力而為。」事實上，他常把熱情隱藏起來，表面上盡量保持平靜，讓人看不出他的情緒上有高低起伏。

日媒報導鈴木誠也正在研究新的打擊方法，對此稻葉篤紀表示肯定。稻葉認為好的球員都會不斷進化，尋求成績進步。鈴木誠也擔任國家隊第四棒首戰無安打、獲1次四壞球，後來就漸入佳境，打出應有的水準。選擇鈴木擔任中心打者，尤其是當家第四棒，絕對是正確的決定。

(中時 )