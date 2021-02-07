為搶救珍貴的大潭藻礁，多個環保團體發起全台守藻礁行動，荒野親子團及台南社大也響應，7日晚上在台南新永華夜市發起聯署，希望促成全台35萬人聲援及守護，讓珍貴自然資源永續保存。

台南社大環境小組召集人黃煥彰指出，去年6月18日農委會召開的溝通平台上，中油報告提出「大潭藻礁的殼狀珊瑚藻最高」的數據時，中油自己證明自己當初環差（環境影響差異分析）所提出的是錯誤數據？更直接打臉2018年10月9日桃園市長鄭文燦受訪說，從沒表示大潭藻礁要列為「保護區」，原因是經過中央大學對藻礁環境調查後，發現僅有3％活體，「鄭文燦明顯是說謊。」

黃煥彰還說，這份報告證明了大潭藻礁被國際保育組織「Mission Blue」選為希望熱點是實至名歸。黃稱，大潭藻礁已經被證明是一級保育類柴山多杯孔珊瑚最大、最完整的棲地，而天然氣接收站考慮風向與生態，在大潭藻礁附近建港根本是錯誤的，明明台北港才是最佳位置，政府政策為何要背離自然條件？

荒野台南分會副分會長曾彥翔表示，桃園礁藻有37種為新紀錄種，其中19種是世界新種，由殼狀珊瑚藻歷經約7600年累積，工業港的開發將使藻礁安樂死。

台南親子共學團暖暖蛇家長鍾佩珊則指出，台灣是個海島，四周擁有豐富的海洋資源，對於環島過的暖蛇孩子們來說，美麗的海灣與豐富的生態，是最印象深刻的部分。孩子們只是看著圖片裡的白紋方蟹、紅肉ㄚ髻鮫、兇猛酋婦蟹等，眼裡就發著光，深深地被這些生物吸引。

鍾佩珊還說，而當跟暖暖蛇孩子聊到中油竟然選在這裡蓋天然氣接收站、蓋港口，任由工程建設的破壞、突堤造成的洋流改變、汙染堆積時，孩子們紛紛驚訝著，這個孕育海洋生命的溫床要被破壞，也很慚愧的因為人類生活的需求跟便利，讓海洋生物們的家遭遇消失危機，因此特別呼籲，只要全台灣35萬人願意站出來，大潭藻礁的命運就有機會被改變。

(中時 )