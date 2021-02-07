花蓮一位何姓民間公證人，日前帶小孩搭台鐵，其中1名小孩因故無法搭車又來不及退票。何女上車後把背包放在空位上，卻被列車長要求補全票，差額為220元，引發爭議。

何女表示，她不是沒買票，而是小朋友突然不舒服，沒辦法搭上這班火車，又來不及去把兒童票退了；搭車時，她的背包放在該張兒童票空位上，不解這樣做有什麼不對。

根據媒體報導，何女認為她並非刻意貪圖兒童票便宜，而把位子拿來放東西，質疑台鐵「為何用有罪推定的方式對待乘車民眾？」

台鐵做出解釋，因物品確實有佔用座位事實，依照旅客運送契約第45條，必須補足該座位全票金額。

根據台鐵規定，旅客攜帶上車的物品應自行保管，台鐵不負保管責任，包括樂器、神像等如果會放在座位上，應視同全票、補足金額。

事實上，不只火車，搭飛機時若貴重物品不願託運，須用到客艙一個座位，也是得買全票。

(中時新聞網)