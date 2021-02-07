香港影帝黃秋生來台長住，接受壹電視《我是救星》主持人陳雅琳專訪時，首度吐露自己長年的心魔。4歲時就遭英籍生父遺棄的他，被媽媽送到寄宿學校卻慘遭霸凌，曾經被脫光衣服罰站在操場中央，使得他從此長年做同一個惡夢，就是全身沒穿衣服不知道怎麼回家，人生直到全裸演出《聊齋艷譚》，才終於療癒心理創傷，結束這個數十年的惡夢。黃秋生開玩笑說，如果不演戲，恐怕就是個變態了吧。

黃秋生在銀幕上總是鐵漢形象，沒想到接受陳雅琳訪問卻說自己是mamas boy。他透露16歲時，在泳池旁被幾個姊姊搭訕邀約去喝茶，還跑回家問媽媽可不可以赴約，媽媽跟他說這些人是騙你的，黃秋生就乖乖地拒絕對方邀約。黃秋生不只黏媽媽還非常孝順，在演藝圈搏得「灣仔孝子」的封號，經常帶媽媽外出喝茶聊天，他感謝單親的媽媽一路支持，媽媽的離世，讓黃秋生語帶惆悵說：「要走自己的路了。」

對黃秋生來說，沒有父親的陪伴更是人生的遺憾。英籍生父在1955年被英國政府派到香港工作，1961年生下黃秋生後，在他4歲時離開香港，從此沒了訊息。小時候媽媽曾經透過紅十字會找過一次但失敗，後來直到黃秋生年過半百，英國BBC訪問黃秋生有關1997前的混血兒生活，開始一趟意外的尋親之旅，才知道父親後來定居澳洲、已經過世，而自己原來還有一對雙胞胎哥哥和一位姊姊，他說他跟兩位兄長見面時，真的是驚訝到腦中一片空白，整個人都矇了，覺得很神奇，很難想像真的還能找到父親的一切，就連小時候爸爸送給他全球限量版的泰迪熊都在二手網站上找到。

陳雅琳也特別利用聖誕節走訪黃秋生在台灣投資開設的餐酒館，並且帶了一個包裝得很漂亮的禮物去拜訪，裡頭是一瓶澳洲紅酒，主要著眼於中共打壓澳洲紅酒，因此要特別消費力挺一下，沒想到黃秋生看到有著漂亮包裝紙的禮物盒，大呼彷彿回到童年，還說太漂亮捨不得拆，把酒言歡之際，還秀了一手好廚藝。

(中時 )