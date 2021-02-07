鑑於妨害公務案件數量逐年攀升，犯罪手段及結果益趨嚴重，導致員警或其他公務員執行職務的風險及人身安全威脅大幅增加，立法院於今年修正刑法妨害公務罪章相關規定，增訂「加重妨害公務罪」，於1月20日經總統公布、22日正式施行，民眾襲警最高可判處有期徒刑5年，修法彰顯公權力行使不容挑戰以及政府捍衛執法人員的決心。

為擴大預防宣導效果，台北市信義警分局將刑法第135條新增訂「加重妨害公務罪」規範行為人以駕駛動力交通工具或攜帶兇器對公務員施強暴脅迫者，予以加重處罰，違法者可判處6月以上、5年以下有期徒刑之條文製作宣導海報，張貼於轄內酒店、夜店、KTV等易滋事特定營業場所、鄰里長辦公室、活動中心等明顯處，以提高宣導效能。

信義警分局也藉由各所值班臺跑馬燈發布最新法令向民眾教育宣導，讓廣大民眾清楚瞭解，並運用分局臉書粉絲專頁，透過網路線上分享加強宣導，藉以保障警察執勤安全及執法尊嚴。

信義分局指出，該條文除增訂加重妨害公務罪外，另配合刑法妨害秩序罪章修正，修正刑法第136條公然聚眾的違法構成要件，規定行為人在公共場所聚集3人以上施強暴脅迫也科予刑責，以加強維護執法人員及民眾的安全。針對不法分子藉機滋事、擾亂社會治安等情，必嚴正執法，保障民眾安全，彰顯警察打擊犯罪效率及維護治安決心。

(中時 )