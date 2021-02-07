高雄鳳山高職女學生遭霸凌案，最先出手的黃姓男子（19歲），凌晨單獨出門，與朋友到一處墓園向被害林姓女學生父女道歉，事後卻被不明人士私刑圍毆打斷手。被害人父親向警方澄清，指圍毆事件發生時，父女已經離開現場，也強調並未介入私刑。

涉及霸凌案的黃姓男子，昨晚在大寮區玫瑰園墓園外，向被害人父女道歉後，遭到20多名不明人士動用私刑圍毆，造成右手肘及無名指骨折。警方目前已經帶回16名涉案人士，大部分為青少年，初步研判多數是看到社群平台直播而前往現場，將依照聚眾鬥毆罪移送法辦。

據《聯合新聞網》報導，林姓女學生父親稍早到警分局說明，他指出，昨晚開車載著女兒及兒子前往墓園，當場質問黃姓男子，林家已經還錢給對方，為何還要動手打其女兒？黃男當時回應，和被害人發生糾紛的女朋友，並沒有告訴他這這件事。林父也接著告訴黃男，案件已經在訴訟中，不會動手打他，一家人停留5分鐘左右，就開車離開回家。聽到黃男遭到私刑斷手，林父十分驚訝表示，不知道離開之後，黃男被打，也澄清絕對沒找人動用私刑。

警方調查，黃男因為涉及霸凌高職女學生，遭到肉搜曝光，他的朋友方姓男子（19歲），宣稱能夠協助處理，昨天晚間邀他到小港區一間超商見面，得知黃男願意致歉，透過友人聯繫上女學生家人。因為遇到警方盤查，轉往墓園。由於雙方在超商見面時，就已經有人PO出直播，曝光黃男行蹤，經過網友轉貼擴散，約有20多人前墓園，凌晨2點多，黃男向被害人父女道歉後，就遭到圍毆受傷。

(中時新聞網)