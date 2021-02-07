英國女星艾瑪華森（Emma Watson）以電影《哈利波特》中的妙麗一角紅遍全球，她的感情世界一直是粉絲關心的焦點之一，2019年她在倫敦被拍到和神秘男子接吻，男方身分遭起底是美國加州企業家里歐羅賓頓（Leo Robinton），近日又遭目擊她的無名指戴著婚戒，疑似已經祕密訂婚。

綜合外媒報導，艾瑪華森與男友里歐羅賓頓日前到墨西哥旅行，回國時兩人在機場溫情相擁，艾瑪華森的左手無名指上還戴著戒指，頓時引起熱議，外界紛紛猜測女神已經訂婚，還有知情人士透露，小倆口穩定交往，已經見過雙方父母，他們為了保護戀情，在2年前被拍到後，男方就刪了所有社群帳號。

由於里歐羅賓頓曾任職一家合法大麻公司，也讓艾瑪華森粉絲十分擔心，但他早在認識艾瑪華森之前就已經離職，在家中排行老四，有2個姐姐、1個哥哥和一個雙胞胎弟弟，艾瑪華森本人受訪時也盡量避免談到相關話題，就怕戀情和男方受到外界打擾。

事實上，艾瑪華森憑藉電影《哈利波特》系列走紅後，從此開啟演員生涯，長得美又是牛津大學學霸，連心地都好善良，堪稱零負評女神，還被指定成為聯合國婦女權能署親善大使，協助推廣聯合國女性運動，這次傳出好消息將近，粉絲們也都獻上祝福。

(中時新聞網)