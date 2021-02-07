台股金鼠年量價齊揚，並創多項紀錄。總統蔡英文8日上午11時將視察證交所，金管會主委黃天牧及證交所董事長許璋瑤等證券四大單位董事長將陪同向股民拜年，這也是史上頭一次總統親自造訪交易所，力挺資本市場發展意味濃厚。

法人指出，蔡總統此行成為台股金鼠年風光封關的主要因素，也提振投資人對股市的信心，市場密切觀察蔡政府此行對股市釋放的政策利多及動向，金牛年開紅盤可期。

據悉，蔡英文將聽取證交所官員簡報，了解台股發展狀況及近期亮眼表現成績單，特別是台股此波創下難得的萬點紀錄，向16,000點大關邁進，小英在視察時將致詞，肯定金管會、證交所等相關金融周邊機構，打造健全且穩定的股市，讓股民賺錢。

蔡英文8日將視察證交所及證交所對外門面的資訊展示中心，現場還特別安排盛大表演、切蛋糕等，共慶台股佳績，外傳蔡英文也可能會在證交所拍攝振興資本市場相關紀錄片，屆時或會端出力挺資本市場的利多政策。

台股在金鼠年， 外資賣超上市高達6,389億元，但加權指數仍上漲了3,683點，漲幅高達30.8％，日均量2,183億元，單日成交值最高量破4,000億元，累計金鼠年總成交值49.1兆元，價、量雙創歷史紀錄，算是小英相當亮麗的政績。

此外，台灣GDP走揚、半導體產業大躍進，再加上台商資金回流、疫情控制得當，都是讓股市2020年躍升全球股市前五強的主要因素，2021年行情政府依然唱旺

蔡英文將趁機和金融單位交流，據悉，「證券F4」的櫃買中心董事長陳永誠、集保結算所董事長林修銘、及期交所董事長吳自心等都將到場與會，並針對台股等資本市場新年發展方向凝聚共識。

(工商 )