王欣晨（Amanda）第二波主打歌《小心機》走甜蜜路線，請到吳念軒（虎爺）擔綱演出，王欣晨和舞者們勤練「心機舞」，攜姊妹軍團施展戀愛密技，用雙手手指比劃發射手勢、再相互連線，舞蹈動作被在線網友大呼：「卡哇伊！」男主角吳念軒高大英俊，他在MV中有如芭比娃娃男友Ken、成真人版「肯尼」，大換5套造型，不僅展現演技，更難得大秀舞技和王欣晨來段可愛恰恰，也來段打保齡球英姿，帥氣吸睛又多才多藝，令人驚艷。

當王欣晨知道將與吳念軒合作時，心情相當雀躍，表示自己有追虎爺的劇，本來就相當欣賞他！她和女舞者們在MV中飾演保齡球館店員，遇上前來打保齡球的吳念軒，而展開了一段內心小宇宙的愛情幻想故事！吳念軒更為戲一連更換5種造型，有白領上班族、可愛農夫、牛仔青年、動漫男孩和都會型男等，雙方還有段共跳恰恰的戲碼，吳念軒舞姿迷人，和王欣晨稍微對過後，兩人一跳就1次ok，讓導演大大稱讚，吳念軒不但打保齡球在行，換景時私下和王欣晨敲撞球、轉籃球，也都姿勢和球技一流。

王欣晨與吳念軒MV在中打保齡球。（歆動音樂提供）

王欣晨跨年時練舞不慎腳踝扭傷，緊接就要拍攝MV，她必須足蹬三寸高跟鞋跳舞，工作人員擔心她傷勢加重，原打算取消拍攝行程，到她完全復元再開拍，但她不想拖到團隊所有人時間，堅持帶傷上陣。她腳踝非常疼痛，但她都咬牙忍下來，一喊卡就趕緊冰敷，即便一度痛到冒冷汗，但她也不喊苦，硬是撐到收工。王欣晨將於農曆年後舉辦大型音樂會，於2/21（日）下午5點半於台北「花漾Hana展演空間」舉辦王欣晨 Amanda《Got My Way》音樂會。

王欣晨與吳念軒MV在中打保齡球。（歆動音樂提供）

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