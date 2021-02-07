基隆市5日晚間發生民眾鬥毆，警方到場立即逮補3名男子，其中有2名竟是派出所員警，追查後發現2人涉嫌勾結地下匯兌集團車手，私吞100多萬元，引起同夥不滿，相約談判時遭毆打，警局得知後，立即記大過免職，基隆地院7日開羈押庭，裁定3人收押禁見。

基隆市警察局第二分局5日晚間接獲通報，指有民眾在大街上大打出手，其中一人被押走，員警循線追查，找到遭帶走的黃姓警員，並將人帶回警局。警方調查時，一名賴姓男子指控任職南榮派出所張姓警員和八堵派出所黃員，疑似勾結地下匯兌集團車手，私吞100多萬元。

警方追查，黃員與張員曾向一名江姓男子聲稱要借車辦案，卻是在附近領取120萬元現金放入自己口袋，並向北市某分局通報，有一名黃姓車手持有毒品，黃男過不久遭警方逮捕，直到獲釋後才立即向上游反應，賴姓上游驚覺有詐，相約2名員警和賴男見面，要細談真相，未料雙方爆發口角，不法情事才東窗事發。

警詢後，將黃員、張員依涉犯貪污治罪條例移送基隆地檢署偵辦，市警局6日上午也舉行考績會，針對2人分別記2大過，並免職報署核辦，另外，黃姓車手則依詐欺、侵占等罪送辦；檢方偵訊後，認為3人涉犯重罪、串證之虞聲請羈押禁見向基隆地方法院聲請羈押，法院7日晚上裁准。

(中時 )