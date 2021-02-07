高雄市議員黃捷罷免案，6日開票結果「未能通過」，罷免團體周一(8日)上午10點將至高雄選舉委員會檢舉告發黃捷。而同樣歷經罷免案，卻因其言行爭議好鬥好戰而被罷免的，前民進黨桃園市議員王浩宇6日卻表示，自己是因為選民的問題、被藍白陣營給鬥下來。此話讓網友譁然，直呼王浩宇想法「可怕」。

高雄市議員黃捷(右)、前民進黨桃園市議員王浩宇(左)。(圖/取自陳柏惟臉書)

王浩宇6日在臉書發文表示，高雄鳳山區-國民黨+民眾黨支持度是19%，而桃園中壢區-國民黨+民眾黨支持度是36%。「先不用計算仇恨值」，他光是基本盤就直接GG，因此自己當然是低調冷處理，王浩宇認為，罷免冷戰、熱戰因地制宜，今天黃捷在鳳山相對安全，但3Q在顏家地盤呢？這場報復性罷免的戰爭，恐怕不會到今天為止。

他7日再度表示，中壢與鳳山這兩場罷免，同意票都跟前高雄市長韓國瑜得票有高度正相關，而最後罷免成功與否，還是取決於選區藍綠程度的差異。

對於王浩宇種種論述，「罷免王浩宇」粉專PO文表示，「萬幸我們中壢人順利罷免了他，真無法想像如果王浩宇沒有被罷免掉，他會進化成怎樣的可怕☠，繼續傷害中壢人的形象到什麼程度！都被罷免了，還繼續「練蕭威」說中壢人能罷免他，全是因為藍盤的動員和集結。意思就是黃捷如果在中壢區也會被罷免，然後他自己如果在高雄鳳山區會比較安全，完全都是地域使然，「跟人都沒有關係」！

「罷免王浩宇」粉專強調，「中壢人要記住」王浩宇把你們都當成了沒有腦的「投票部隊」，中壢區的選民在他的心中就是一群傻傻沒有主見、政黨說什麼就跟著做什麼的「機器人」。

📢＃萬幸我們中壢人順利罷免了他❗ 真無法想像如果王浩宇沒有被罷免掉，他會進化成怎樣的可怕☠，繼續傷害中壢人的形象到什麼程度！🤦‍♂️ 都被罷免了，還繼續在那邊「練蕭威🗣️」，說中壢人能罷免他全是因為藍盤的動員和集結。他的意思就是黃捷如果... 由罷免王浩宇發佈於 2021年2月7日 星期日

統計數字出爐。 這兩場罷免，同意票都跟韓國瑜得票有高度正相關，而最後罷免成功與否，還是取決於選區藍綠程度的差異。 ＃中壢比較藍眷村比較多 ＃鳳山比較綠只有一個超深藍眷村 由王浩宇發佈於 2021年2月6日 星期六

(中時新聞網)