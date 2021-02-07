新竹縣近年因生醫園區、AI智慧園區等產業發展迅速，人口不斷成長，吸引島內移民，2020年總人口數突破57萬，竹縣人口總增加率千分之12.06，為本島最高、全國僅次於連江縣的的千分之14.41，人口淨遷入率連2年為全國最高，顯示為國人最愛遷入的城市。

新竹縣近年人口成長主因是淨遷入人口增加，去年總增加人數為6,842人，其中淨遷入人數增加6331人，占92.53％，縣長楊文科表示表示，新竹縣人氣持續成長，顯示縣府「拼經濟、重文教、享福利、樂安居」的政策，發揮了磁吸效應。

另外，新竹縣去年出生率為千分之7.59，全國第6，縣市組第5高。新竹縣幼年人口比率占16.11％，全國第2高，老化指數80.43％，全國第2低，顯示新竹縣結構年輕、老化情形較和緩。

縣長楊文科表示，會持續打造新竹縣為樂齡宜居、年輕有朝氣的城市，會加強托嬰、育嬰、調整學區政策，配置公園綠地、關注長照等社福政策及補助，對於城鄉平衡發展，也會以地方創生吸引青年回流。

新竹縣政府青年事務中心積極舉辦聯誼活動，從2019至今辦理6場次，共605人共襄盛舉，成功配對51對，平均配對率達16％，其中一對配對成功的情侶今年也成功步入禮堂。新竹縣結婚登記達3,132對，粗結婚率千分之5.52高於全國數據，全國排名第3。

(中時 )