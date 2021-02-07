從「飛輪海」團體出道的男星吳尊，近來因受新冠肺炎疫情影響工作計畫，2020年大多時間都留在汶萊陪家人，也讓他難得有時間參與同學會，今（7日）他在微博曬出和許久不見的同學合照，卻因為他太凍齡引發討論，網友看了不禁調侃「你看起來跟他們好像不是一輩人」。

吳尊在微博PO出參加同學會的照片，開心寫下：「今年的新春聚會，我終於沒飛了！這些年大家的變化太大了，奇妙的是大家的感覺還是跟30年前一樣……他們幫我勾起了太多的回憶，也一直爆我的料！」勾起不少粉絲好奇他被爆了什麼料，吳尊則笑著自首頑皮，常常作弄女同學。

吳尊難得參加同學會，大合照中顯得格外年輕。（圖／翻攝自吳尊微博）

吳尊和老婆同框其他同學。（圖／翻攝自吳尊微博）

而照片一PO出，明明吳尊和同學們都是40歲出頭，但明顯可見勤於健身的吳尊，不論皮膚、身材都特別年輕，在大合照中成為亮點，引來不少網友留言笑「這是同齡人？有種去見長輩的感覺」、「活生生把老同學比成了兩個時代的人」、「這是把同學熬成了爹吧哈哈哈」、「你是學弟對吧」、「就你吃了防腐劑」、「你還是當年那個同學沒有改變吧」，甚至衝上微博熱搜榜，掀起熱議。

事實上，不少男明星都曾PO過參加同學會的照片，卻因為保養得宜，意外變成討論話題，像是不老男神林志穎或是大陸男星張翰，也都因為和同學站在一起卻看不出他們同齡，讓網友不斷驚呼「這就是明星和普通人的區別」。

(中時新聞網)