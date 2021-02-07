大陸為避免在扶持半導體產業時發生「爛尾」亂象。大陸發改委7日公布，半導體、軟體企業享受稅收優惠需符合最新條件，其中包括大學及以上學歷職工人數占企業月平均職工總人數的比例不低於30％，其中研究開發人員占企業月平均職工總數的比例不低於20％等。

在中美科技戰背景下，近年來大陸力推半導體產業發展，希望藉此擺脫對外商的依賴，但自2020年下半年起，大陸半導體項目詐騙土地、詐騙政府資金等「爛尾」弊端頻傳，引起大陸官方高度重視。

中新經緯報導，大陸發改委7日公布「關於印發享受稅收優惠的集成電路企業或項目、軟體企業清單制定有關要求的通知（徵求意見稿）」公告後附三個文件：明確享受稅收優惠的企業條件和項目標準、重點積體電路設計領域和重點軟體領域、享受企業稅收優惠政策的積體電路企業和軟體企業提交資料明細表。

在企業條件和項目標準方面，除了要求企業職工學歷比例以外，還要求企業擁有關鍵核心技術和自主智慧財產權，並以此為基礎展開經營活動，且匯算清繳年度研究開發費用總額，占企業營收總額的比例不低於2％。同時，年度積體電路製造銷售收入占企業收入總額的比例不低於60％。

在企業領域方面，如業務範圍涉及多個領域，僅選擇其中一個領域進行申請。選擇領域的銷售收入占該企業積體電路設計銷售收入的比例不低於50％。

(工商 )