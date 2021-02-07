國產疫苗有二家進入2期臨床試驗，有無其他方式能夠加快流程？有無預採購的辦法？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中7日面對媒體追問表示，政府一定會大力扶植國產疫苗，因為疫苗自給自足對台灣十分重要。

外傳高端及聯亞的新冠疫苗研發，要找2~3千人試驗，陳時中指出，12月時有思考招募受試者需要很長時間，因此有成立受試者人體資料庫平台，目前也根據此平台，展開2期臨床。目前高端受試者已有200多人，聯亞也剛起步，受試都不到千人，食藥署也有派人員駐廠，和他們討論，避免有該做而沒做的事情影響進度，以利協助業者加速。

對於國內兩家進入第二期臨床試驗的疫苗研發廠商，陳時中說，政府抱以很高期待，並透露上周有找他們開會，詢問有哪些地方需要政府協助，以便加速研發速度，主要是盡量減少耗費不必要的行政程序時間，不過強調專家對疫苗安全性和有效性的要求絕對不打折扣。

陳時中說，病毒不斷變異，國產疫苗自給自足的產能和研究能力非常重要，對於預採購的辦法，會採鼓勵獎勵等措施，因為國內對疫苗需求還是很重要，所以會大力扶持國產疫苗。

被媒體追問疫苗施打首長是否會身先士卒，陳時中說，疫苗施打還是看到貨時程和數量，給予社會有迫切需要者優先施打。

(工商 )