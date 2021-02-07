俄羅斯Tu-95「熊」戰略轟炸機是著名的「冷戰活化石」，很難想像在噴射機為主的時代，這款螺旋槳驅動的轟炸機仍然是俄國的戰略武器，因為它獨特的同軸反轉螺旋槳（Contra-rotating propellers），使它有著相當不錯的飛行速度，雖然比不上噴射機，但在螺旋槳式飛機當中，Tu-95是飛行速度最快的。然而它的低沉的飛行低吼聲也令人印象深刻。

The Drive報導，在西方，B-52同溫層堡壘式轟炸機(Stratofortress)，因其古老服役地位而備受關注，B-52首次飛行可追溯到1952年。但俄羅斯也有類似的老兵，那就是Tu-95。「老熊」的的飛行時間也是1952年，只比B-52晚7個月(B-52首飛於1952年4月15日，Tu-95首飛於11月12日)，並且仍然像B-52一樣，是俄羅斯戰略空軍的骨幹力量。

Tu-95 Bear 300 ft above

B-52H擁有8具低旁通比TF33渦輪扇發動機為動力，而「老熊」使用4具渦輪螺旋槳發動機，同樣是令人著迷的成就。它的4台庫茲涅夫 NK-12發動機，每台可產生15,000馬力的功率，帶動兩組反向旋轉的螺旋槳，使得它的推進力是普通螺旋槳的2倍，最大飛行速度達到925公里／小時，約是0.75馬赫，為速度最快螺旋槳飛機，並長期保持這個紀錄。

然而，這些發動機和螺旋槳，還為Tu-95系列提供了其最顯著的特色，那就是震耳欲聾的飛行噪聲。

網上提供的一些影片，都顯示Tu-95MS( Bear-H)的轟鳴，它可能是從俄羅斯某處的空軍基地起飛的，在還沒看到飛機時，就能聽到獨特的低沉吼聲，然後隨著距離接近而變成愈來愈大聲，相當有壓迫感。

關於「老熊」的巨大飛行聲音有很多故事，曾與Tu-95伴飛的西方戰機飛行員，會描述他們遇到「老熊」時，即使相隔頗遠，仍聽的到它的低吼。有些人還會感覺到駕駛艙蓋罩和頭盔都有共振的感覺。

此外，據說水下的潛艦，都能從被動聲納上「聽」到水面上正有Tu-142(Tu-95的海上巡邏版本)的經過。

俄羅斯戰略空軍表示，他們會持續延壽與更新「老熊」的機體結構與作戰設備，它還會在可預見的未來數年，仍然活躍於天空。

(中時新聞網)