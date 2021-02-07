興建中的南科再生水廠工地，預計今年10月開始供水每日0.5公噸，但今天下午傳出一起工安意外，41歲女性工人失足墜落6米深水槽，頭部重創，當場失去生命跡象，警消獲報到場，該名工人已明顯身亡，詳細事故原因仍有待進一步調查釐清，南科管理局也已勒令停工，進行後續調查。

南科今下午傳出這一起重大工安意外，再生水工廠發生1名女工人從高處墜落水槽，當場死亡，發生事故的是台積電投資興建的國內首座民營再生水廠，預計今年10月開始供水，進度是否受影響仍有待觀察。

南科管理局指出，該意外事故屬於重大職災，業者違反職業安全法，調查後將予以裁罰，目前也已勒令停工，至於復工時程將待相關安全防護補強作業落實，後續提出申請，再嚴審。

位於南科9路的南科再生水廠工地，下午1點45分驚傳有工人受傷，台南市消防局勤指中心接獲報案後，趕赴現場，發現一名女性工人墜落深達6米的水槽，警消隨即架設臨時梯進入水槽底部，但該名工人已無心跳呼吸。

(中時 )