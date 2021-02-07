為了讓水下文化資產保存教育推廣向下扎根，高雄科工館與文化部文資局合作舉辦「藏水覓趣特展」，首度將水下考古主題展覽移至南台灣辦理，以情境營造方式讓大小朋友就像親臨海底。（洪浩軒攝）

為了讓水下文化資產保存教育推廣向下扎根，高雄科工館與語文化部文資局合作舉辦「藏水覓趣互動特展」，首度將水下考古主題展覽移至南台灣辦理，以情境營造方式讓大小朋友就像親身在海底深處，深入了解水下文化資產的重要性及價值，進而建立保存共識。

此次特展名稱取名「藏水覓趣」，是取自台語「藏水沫」（潛水）的諧音，是指展覽以多媒體科技打造水下沉船情境，營造讓觀眾猶如潛入水下世界的感受， 透過展示方式，讓觀眾親身體驗水下文化資產的趣味性與可親性，同時也在寓教於樂中，再次提示了水下文化資產的核心理念。

「藏水覓趣」是南台灣首次辦理水下考古主題的展覽，主辦單位將水下考古工作場景搬進展場，透過水下文化資產360度環景攝影紀錄片、VR虛擬實境、AR 擴增實境體驗遊戲等多媒體科技，完整展現台灣沉船文史以及近幾年來的水下考古工作成果，讓更多民眾認識並了解水下文化資產的重要性與價值，共同守護台灣獨特的海洋歷史與文化。

展區現場共分為「海底時空膠囊」、「探索海洋台灣」、「重返水下遺址」、「科技水下考古」、「揭開沉沒的真相」、「永續與推廣」等6個主題，民眾除了可以隨著展場的介紹參觀外，還可以實際戴上VR眼鏡，體驗探索沉船遺址的臨場感，甚至還有設計闖關遊戲，讓小朋友在玩樂中學習。

科工館館長陳訓祥表示，大家都知道水下文化資產是文化、歷史，但一般人因為無辦法親自進行水下考古，所以對其不會有特別的感觸，因此這次展覽利用現代的數位化科技呈現，逼真程度猶如親臨海底現場，讓民眾輕鬆自在的探究海底秘密。

(中時 )