爆卦頭條

高雄市議員黃捷罷免案未過關，藍營點名下一個罷免對象為台灣基進立委陳柏惟，「刪Q總部」2月8日將由提議領銜人楊文元向中選會提交第一階段領銜人名冊。名嘴邱明玉分析指出，罷免陳柏惟這一戰，民進黨也會用府院黨的規格挺陳柏惟，不過面對台中市府、國民黨加上派系之力對抗，對民進黨會是一大挑戰。這也是台中市長前哨戰，因此陳柏惟「絕對是危險的」。

邱明玉在中天政論節目《爆卦頭條》中表示，陳柏惟絕對是危險的，如果民進黨是用府院黨之力去保黃捷，陳柏惟則是台中集「府黨」之力，要去對付他，府就是台中市政府，是國民黨籍市長盧秀燕在她選區的第一戰罷免，盧秀燕難道不用動嗎？黨就是國民黨主席江啟臣，台中是他的家鄉，他又是紅派的教主，如今罷免之役一勝一敗，罷陳柏惟有不能輸的壓力。還有顏家，2020台中第二選區立委選戰，顏寬恒當時以些微票數敗給陳柏惟，在顏家的地盤要罷免，地方勢力難道不動嗎？所以罷免這一戰，對陳柏惟是相對危險，府、黨加上派系，對民進黨是一大挑戰。

邱明玉認為，民進黨是一定挺陳柏惟，也是用府院黨的規格，府是總統府，也是用黃捷的規格下去挺。這一役，也是台中市長的前哨戰，挑戰現任市長盧秀燕，不管是立法院副院長蔡其昌或是交通部長林佳龍，都會力保陳柏惟；蔡其昌是新潮流，林佳龍是正國會，所以力保陳柏惟，一定是新潮流和正國會出馬。大家還忽視了一個人，就是新潮流的掌門人利錦祥，台中是利錦祥的根基，所以這次新潮流蔡其昌要選，一定要力保陳柏惟。

邱明玉強調，罷免陳柏惟這一戰，台中市政府、國民黨中央黨部，地方勢力這樣動下去，一定是台中市長的前哨站，因都有輸不起的壓力，也勢必升高藍綠態勢，會比王浩宇、黃捷這兩場罷免之役更熱；加上割萊委行動，陳柏惟是第一個目標，所以不能讓他有骨牌效應，所以這一戰，藍綠都有輸不得的壓力。

(中時新聞網)