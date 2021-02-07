無黨籍高雄市議員黃捷遭發起罷免，總統蔡英文下令要守住後，民進黨動員挺捷，6日結果出爐，最終罷免案以失敗收場。輿情統計網站「聲量看政治」分析整場罷免案相關新聞聲量後發現，聲量最高的是罷捷團體發言人徐尚賢，蔡英文總統居於第2，而並未有任何動作的前高雄市長韓國瑜，則排到第4。

「聲量看政治」今(7日)發文指出，黃捷罷免投票新聞中的相關人物，除了黃捷本人之外，罷捷總部發言人徐尚賢是整個黃捷新聞中聲量最高的新聞人物。同時，該粉專也列出一份罷捷新聞人物排行，在徐尚賢之後，新聞聲量由高至低排序分別是蔡總統、綠委許智傑、韓國瑜、台灣基進立委陳柏惟、無黨籍立委林昶佐、前桃園市議員王浩宇、綠委趙天麟、台北市長柯文哲、高雄市長陳其邁。

對於蔡總統在罷捷新聞中的聲量排行中衝上第2，「聲量看政治」分析，原因在於，罷免案前，蔡英文主席在中常會表達看法，避免罷免案持續延燒，動搖台灣的政黨政治。同時，綠營立委許智傑和趙天麟也都榜上有名，相較之下，同陣營的市長陳其邁，表現則較為中立。

「聲量看政治」也發現，在黃捷罷免案相關新聞中，沒有直接動作的韓國瑜，排到相關新聞人物的第4名，並指出其背後原因是這場罷免仍是韓國瑜罷免案的延伸，更是韓國瑜未來動向可能發展的關鍵事件之一，雖然韓國瑜對於黃捷罷免案沒有直接動作，但是可以說，韓國瑜的影響力仍發揮作用，不過，罷捷失敗也凸顯出韓國瑜的政治影響持續消退當中。

【黃捷罷免新聞中 聲量最高的是罷捷發言人徐尚賢】 資料來源：https://reurl.cc/6y04xk 在昨日黃捷的罷免投票新聞中的相關人物，除了黃捷本人之外，罷捷總部發言人徐尚賢是整個黃捷新聞中聲量最高的新聞人物。其原因，不免就是因... 由聲量看政治發佈於 2021年2月7日 星期日

(中時新聞網)