迎接牛年新春佳節，統一獅吉祥物萊恩原本要在1月30日及2月7日舉辦「萊趣發紅包」球迷見面會；因1月中旬過後疫情加溫，球團配合政府防疫政策，取消公開活動，改由萊恩隨機到台南市地區商圈店家發放紅包袋，慰勞台南市民。

本次「萊趣發紅包」活動，紅包袋圖樣設計由萊恩親自操刀，塗鴉設計賀年圖案，印製燙金紅包袋，限量1000份。萊恩連續兩個假日特別親自走訪台南市區街道，其中包括國華商圈、海安商圈、新化老街、歸仁圓環，透過親自行動到每一個店家、台南市民提早拜年，贈送萊恩塗鴉設計紅包袋。

而這一沿途拜年的過程，也因萊恩的出現，讓許多民眾感到十分溫馨，對於萊恩出現贈送紅包袋感到驚喜和開心，許多店家民眾也把握難得機會與萊恩合影。

活動充滿許多樂趣，萊恩在國華街店家遇到一位熟睡的阿嬤，突然的打擾也讓阿嬤感到十分驚嚇！萊恩溫馨的擁抱和送上紅包，頓時讓阿嬤笑開懷。萊恩逐戶拜訪店家中，也遇到辛苦努力賺錢的街頭藝人，萊恩展現超強學習能力，與街頭藝人互動完成任務，讓一旁民眾感到萊恩十分厲害。

今（7）日走訪在新化老街及歸仁圓環，萊恩也感受年節的氛圍，萊恩很開心地與各位店家拜年，甚至還有市民從遠方看到萊恩身影，特別繞路過來跟萊恩拜年索取紅包。

萊恩表示：「很開心大家都開始在打掃準備迎接新年，還有許多店家努力趁著新年擺攤服務，真的很辛苦，希望我的出現，可以讓民眾感到十分開心，也邀請大家今年三月起，有空要多來球場走走。」

除了連續兩週萊恩走訪台南街道發放紅包外，除夕夜萊恩也將規劃與大家一起守歲任務，屆時歡迎鎖定萊恩粉絲團頻道，掌握萊恩最新動態。

(中時 )