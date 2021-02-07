過去一年美元貶值令各國不惜被盯上也要干預匯率，使不少投資人擔心貨幣戰即將開打，但也有分析師認為不用擔心，因為美國再怎樣放話也拿其他央行沒輒，況且今年美國經濟成長可望超越中國，屆時匯率問題將迎刃而解。
保德信投資管理公司（PGIM）固定收益首席經濟學家席茲（Nathan Sheets）表示：「各國央行一心想刺激國內經濟及通貨再膨脹，但在需求及利率皆低的情況下，只好從匯率下手。」
拜登上任後誓言立法加速美國製造業發展，使聯邦政府更密切注意各國央行干預匯率的情形。
但Columbia Threadneedle投資公司利率及貨幣分析師艾爾胡賽尼（Ed Al-Hussainy）認為，無論美國財政部再怎麼強調立場，實際作為依舊有限。
對沖基金Eurizon SLJ Capital經理人詹恩（Stephen Jen）也認為貨幣戰機率不大，因為美國政府推出的紓困案規模遠勝其他國家，這將推動美國經濟在今年大幅成長。
(工商 )
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