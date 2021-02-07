南韓女團TWICE台籍成員周子瑜，外型甜美深受粉絲歡迎，她的母親不但是知名醫美診所院長，還在台南開了咖啡廳，在店內擺放許多TWICE的周邊商品讓粉絲朝聖，相較起媽媽，爸爸比較少在外露面，近日卻意外在陶晶瑩與李李仁夫妻的影片中露臉，立刻掀起熱議。

陶晶瑩在IG曬出一段影片，只見李李仁正在給師傅刮背，他忍著疼痛表情猙獰，而後方的師傅則是熟練地使用刮痧器具，模樣十分認真，陶晶瑩也在內文寫道：「子瑜爸爸人真好！幫老李刮背！」大家才驚覺，原來刮背師傅就是子瑜的爸爸，吸引許多粉絲和網友前來朝聖，想一睹子瑜爸爸的真顏。

不少網友紛紛直呼，「子瑜爸也太年輕了」、「子瑜爸保養得真好」、「子瑜爸爸很帥！！」，還有人直接開玩笑稱「國民岳父大人」據悉，已經60歲的子瑜爸爸生性低調，儘管有被狗仔拍過，但鮮少在公開場合露面，由於40歲才生下女兒子瑜，他也特別心疼女兒的努力。

事實上，周家日前才爆出遭竊，清潔人員手腳不乾淨，2度摸走子瑜的簽名照或相關產品上網拍賣，還標售3000元，贓物總共有簽名照62張、簽名專輯11套、簽名寫真書2本，近日家人整理物品發現東西有缺，才驚覺遇上小偷，警方也循線逮獲竊賊，所幸已經落幕。

(中時新聞網)