小小五歲年紀出道，國民正能量女神楊紫至今演出戲劇與電影超過六十部，從稚嫩到紮實的演技功力，一步一腳印讓她獲獎無數，日前她接受LiTV立視線上影視專訪，面對「收視保證流量小花」封號，楊紫表示確實是種壓力，「不敢當…都是大家的功勞！但我覺得有壓力未必是件不好的事，它會激勵我更有動力去做好每個職份，不辜負觀眾的期望！」

坐擁超過5700萬微博超狂粉絲數，楊紫一路以來粉絲超鐵，而且跟每部作品的團隊與演員都打成一片，當然還有感情深厚的「歡樂頌」姊妹淘，一字排開寫不完楊紫的好人緣，足實讓粉絲想知道她怎麼辦到「人見人愛」，跟自己個性有點像男孩子有關嗎？「我們在片場相處融洽，不管是演員或幕後工作者，彼此很多想法不謀而合，所以都很聊得來！可能真的因為我個性比較活潑外向，北京女孩性格通常不拘小節，還有對什麼都很熱情所致，哈！」楊紫大笑著說。

楊紫至今小姑獨處，急死粉絲牽紅線。（照片提供：LiTV、楊紫工作室）

楊紫詮釋過不少楚楚動人的角色，實際上楊紫最憐惜《親愛的，熱愛的》佟年一角，她說：「佟年就像個聰明的小天使，心思無雜質，所以我很想保護她這份純真無邪！」，她也期許能接演不同類型角色，來拓展自己的演藝舒適圈，一路以來楊紫心態更成熟了，在演藝圈激烈競爭環境下，學會面對任何事都能寬闊坦然，「接受好與不好的聲音！對我來說過好當下每一天，對自己負責最重要！」。

不少粉絲說，看到楊紫的微笑心中便充滿陽光，被大家盛讚正能量女神的她，至今依然小姑獨處，LiTV問到理想型為何？楊紫大方公開：「孝順！還有幽默…，相互尊重與理解彼此，這個也挺重要的！」但由於工作行程忙碌，人氣火爆的她至今都是單身，面對感情，楊紫沒想這塊，「目前還是以拍戲為主，我現在很享受跟著劇組創作與拍戲的學習過程，當然希望持續能帶來更優質作品，好回應粉絲與家人支持！」

楊紫一家人感情好，受雙親浪漫、樂觀個性影響，在圈內也有好人緣。（照片提供：LiTV、楊紫工作室）

一說到家人，眾所皆知楊家一家子感情深厚，說到爸爸，楊紫幸福著說：「我爸是個特別浪漫又良善的人，在爸爸身上學到很多，還有他守護家庭的這份無私大愛，所以我們感情很好！」並同時加碼讚媽媽是心目中的女神，「記得小時候，不管我要去哪個多遠的劇組，媽媽總是陪在我身邊打氣鼓勵，即使遇到任何困難，都會用正向的樂觀思維面對，用好的角度去對待壞的一方，因此我覺得我性格中有部分是受到媽媽影響。」

工作滿檔的楊紫，假如有十天假期，會想怎麼規劃？沒想到楊紫回答的超普通，「我不太規劃假期，若有這十天，我喜歡陪陪家人與朋友，那怕是在家裡待著，什麼出遊的事都不做也行，陪伴我愛的他們最重要！」而這位微博寫著「努力拚搏的北京小妞」，原來私下真的很樸實無華，就跟鄰家姐姐一樣，難怪粉絲這樣喜歡！尚未來過台灣跟粉絲見面，但楊紫透過社群知道各地粉絲的支持，除了感謝外，她也承諾未來有機會一定來台走訪交流！

楊紫透露，自己私下私下處事直率大喇喇。（照片提供：LiTV、楊紫工作室）

(中時新聞網)