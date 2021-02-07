Clubhouse掀起聲音社交平台風潮，日本藝人趨之若鶩紛紛開設臨時聊天室聊天，性感女優也齊聚聊天室閒聊，7日深夜波多野結衣、大槻響、上原亞衣等與眾友人開名為「巨乳與爆乳的房間～有時貧乳～也戀愛諮詢也ＯＫ」聊天室，「暗黑志玲」波多野結衣提到自己戀愛經驗中老是遇到渣男。

波多野說：「我遇到好幾次都是一開始感覺還好好的，後來就露出渣面目，自嘲把交往對方養成「渣男界王子」，聊天室的男性友人也笑「專門培養渣男菁英」。

波多野舉例：「有一個交往對象的手機費都是我在付，也不是我想這麼做，就自然而然變成那樣。那時還沒有用LINE通話，對方用我的名義申請的手機，看到帳單金額我整個傻眼。」她再舉例，與某友見面後發生關係，「其實也沒能發展成戀愛的感覺，結果第二次對方就跟我說他沒有錢，直接要我出拿錢救濟他。」

日本女優波多野結衣(右)及大槻響2019年來台，並參加喝酒不開車公益活動。(粘耿豪攝)

波多野說：「就算是偷吃，其實我也能原諒，但踩到我底線的話，我就會毅然提分手。」被問及與渣男分手的原因，她答：「多數是因為金錢問題分手，有人是平常就已經用我的錢了，最後變成直接偷我的錢。」眾友為她抱不平「竟然波多野辛苦賺來的血汗錢，真的是渣。大槻響聽完後對波多野加油，嗲聲嚷：「要幸福、要幸福啊！」

大槻也分享她的戀愛觀：「對方請我吃飯，就會有一種『這個人真好』的錯覺」，後來加入聊天的上原亞衣接話：「對啊，有人請我吃燒肉的話，我就覺得對方人很好。」聊天室中約有950名聽眾聆聽他們的對話，到了台灣時間晚上10點半左右，陸續出現斷訊，主持聊天的男性說：「到了這時間總是這樣。」

波多野結衣（右）與大槻響2019年來台參加活動。（中時資料照，粘耿豪攝）

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