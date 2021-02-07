東勢市場「醬鋪子」，包括滷牛腱、滷牛筋、滷牛肚，還有滷蹄膀、手工臘肉，是過年桌上菜餚老爺爺的味道。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

清水第一市場「阿美速食」，在市場賣熟食小菜逾29年，吸引很多老饕。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

年貨辦了沒？採買年貨未必是女性的義務，但卻是女性的強項。台中市經發局延續「女麗購」精神，特別提供台中傳統市場最強年貨攻略給各位採買達人。新鮮、好吃又大器的年貨盡在臺中，讓你輕鬆辦年貨，歡喜採買不NG。

攻略一：好媳婦法寶「懶人年菜」

清水第一市場「阿美速食」楊淑美，在市場賣熟食小菜29年，兒子王振權擔任過史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世御廚，推出「2021牛轉乾坤開運年菜」，包括御品佛跳牆、人參烏雞湯、筍干滷蹄膀、糖醋活鮮魚、櫻花蝦米糕、紹興醉甜蝦、紅燒獅子頭，讓妳化身台灣好媳婦，年節吃得方便又美味。

攻略二：「海鮮」年菜驚豔全場

過年就要有魚，象徵年年有餘，福安市場「鮮屋海鮮家」推出「新春年節夯物組合」，包括特大號急凍白蝦、澎湖花枝蝦餅、澎湖花枝蝦捲、墨魚香腸、飛魚卵香腸、澎湖花枝丸

。另外，還有魚翅、干貝禮盒及當日新鮮魚貨，供顧客現場挑選，立即處理真空包裝，讓妳輕輕鬆鬆完成一桌海鮮年菜

。

攻略三：好吃又不胖 宅在家追劇必備「超唰嘴堅果」

過年宅在家追劇、看電影、打牌，必吃的瓜子、堅果及魷魚絲等必備零食，豐原第一市場「詮馨養生堅果」推出各式養生堅果，包括手工現包的「椰棗夾核桃」、「無花果夾核桃

」及各式果乾，完全使用天然食品，直接烘烤，讓妳過年開心吃不怕胖。

攻略四：年菜最佳配角「乾貨類」

建國市場「聯寬商行」來自世界各地的山海乾貨，象徵步步高升的竹笙、代表發財的髮菜及象徵團圓吉祥福氣的干貝、魚翅、鮑魚、香菇、蝦米、栗子、魷魚等，都是年菜上不可或缺的食材，品質佳的乾貨食材可增加年夜飯的質感，讓美味年菜加分。

攻略五：除夕圍爐必備「雞肉」

不論拜拜或團圓圍爐都要有雞，第二市場「港廚美食」有40餘年港式點心及燒臘功夫，其中「脆皮烤雞」每到農曆春節前總是供不應求，另外，還有各式港式點心、燒鴨及燒鵝，都是回購率極高的產品。

攻略六：「滷味」滷東滷西才叫過年

從前過年時眷村的年菜代表之一「滷牛腱」，切片後淋上點香油蔥花拌一拌即可以上桌。東勢市場「醬鋪子」的牛三寶

，包括滷牛腱、滷牛筋、滷牛肚，還有滷蹄膀、手工臘肉，是過年桌上菜餚老爺爺的味道。

(中時 )