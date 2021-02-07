1959年1月，蘇聯9名年輕旅行者（7男2女）在烏拉山脈健行，他們爬的是1座海拔1097公尺的「死亡之山」，當天很冷，氣溫降零下25度，因此9人搭起帳篷休息，然而，他們卻慘死在當地，而且死狀詭異，被稱為「佳特洛夫事件」( Dyatlov Pass incident)。60多年來，關於這起山難，有各種陰謀論在解釋，甚至還被拍成懸疑驚悚片。不過科學家不信怪力亂神，他們認為事件的真相可能相當簡單，就是雪崩。

生活科學(Live Science)報導，事件之所以離奇，在於這9名男女都死在帳篷之外，這不符合避寒登山者的常識。事實上調查人員花了將近1個月的時間，才找齊9名遺體的位署，有人只穿著襪子和長內褲，有人衣服只穿了一半；有些人的骨頭骨折，頭骨破裂；而他們的帳篷半埋在雪地裡，很像是他們突然離開帳篷，卻死在帳逢之外。

另外，有幾具遺體被找到時已殘缺，雖然駭人，但是這一部分卻是最容易解答的，僅因遺體發現的太晚，遭到山區裡的肉食野生動物啃食。

「佳特洛夫事件」中，帳篷是挖去坡角在紮營。(圖/live science)

總之，當年蘇聯警方的初步調查，結論是「9名登山隊員的罹難，屬於合理的自然力量事件，死因是凍死。」，由於詳情語焉不詳，無法對外釋疑，成為俄羅斯持續最持久的陰謀論事件之一。

說明一下， Dyatlov這個字是登山隊領隊的意思，因此該事件廣泛被稱為「佳特洛夫事件」。

在蘇聯解體後，「佳特洛夫事件」也引起西方世界的興趣，自從1990年代以來，出現了各種「專家」對其進行解釋，從外星人陰謀、到神秘的「雪人」攻擊，也有人說是蘇聯的火箭試射間接造成。

Explaining the icy mystery of the Dyatlov Pass deaths

如今，1月28日發表在《自然》雜誌《通訊地球與環境》上的文章，提供了最平庸的解釋：「在不尋常的條件下引發的一次小雪崩」，旅行者們在熟睡時受到雪崩的衝擊，有些悻存者逃離帳篷，結果凍死在外。

論文作者是洛桑瑞士聯邦理工學院-雪與雪崩模擬實驗室負責人約翰·高姆（Johan Gaume），他說：「我們沒說徹底揭開佳特洛夫事件之謎，事實上，由於沒有人倖存，所以事件不會有最明確的答案。但是我們首度證明了雪崩假說的合理性。」

其實，雪崩假說也不是新的看法，早在2019年，俄羅斯聯邦的2項調查結論也是雪崩。之所以未被大眾廣泛接受，是因為紮營的地方，山勢很平緩，實在不像會發生雪崩的地方。

高姆說：「緩坡雪崩理論，長期以來受到各種反駁。第1，當登山隊失踪26天後，救援人員到達營地時，並沒有看到雪崩的跡象。第2，他們紮營的斜坡的坡度小於30度，長期以來都認為，小於30度的緩坡是不會雪崩的。第3，有證據表明，旅行者是半夜逃離了帳篷，因此如果發生雪崩，是在他們逃離之後數小時才觸發的。當時旅行者在紮營時，切入斜坡以做出一個水平的紮營區。研究人員寫道，帳篷下方的平面和旁邊的雪牆，是當時是一種普遍做法。第4，一些死者身上的傷，是頭部和胸部壓迫傷，這不像雪崩造成。」

瑞士蘇黎世大學-岩石與土地工程研究所的研究員亞歷山大·普茲林（Alexander Puzrin）表示，他們研究了「佳特洛夫事件」發生時的官方記錄，以重建登山隊最有可能面臨的環境條件，然後使用模擬測試，在這些條件下，是否可能發生了緩坡型雪崩，他們的答案是：確實可能。

研究人員發現，紮營地點所在的斜坡角度，實際上比以前報告所呈現的要陡一些。測得的傾斜角為28度，這已相當接近「最緩雪崩角度-30度」了，而且因為搜救單位抵達時，已經是事發後幾週了，接連的積雪，已經改變了當地的坡度，使斜坡看起來更平緩，同時也覆蓋了雪崩的痕跡。

此外，雖然「最緩雪崩角度是30度」，被認為是準確的，但這絕不是一個硬性規定。其實有證據表明，雪崩也會發生在更緩的斜坡，甚至坡度小於15度也可能發生，要是雪的顆粒更細，比如一種稱為「糖粉雪」(一種粒狀的結晶冰)，因此顆粒非常小，會增加雪崩的風險。因此「糖粉雪」灑在28度的環境時，雪崩並不罕見。

另一個重點就是紮營的方法，就如前幾段提到的，登山隊為了睡的平坦，他們挖去了積雪，使其變成一個平面，因此緊臨著一堵垂直的雪牆，一但雪牆崩場，是相當沉重的積雪壓在柔軟的帳逢上，這絕對有可能壓傷肋骨和頭骨。

研究人員表示，動態雪崩模擬表明，即使是相對較小的坡度發生的雪崩，也可能導致嚴重但非致命的胸部和顱骨受傷。

小組繼續推論：他們休息到半夜時發生雪崩，積雪幾乎把帳篷給夷平了，有些人身受重傷無力逃出，沒受傷的試著離開帳篷，他們救援被埋住的同伴，並試圖在戶外過夜。很遺憾的是，他們沒有能夠找到可以保暖的其他替代地方，導致未能熬過這一晚。

研究團隊總結說，「佳特洛夫事件」謎團還有許多可以深究的地方的方方面面，雪崩說至少提供了較科學的說法，雖然絕對不如外星人或超自然來的那麼吸引人。比較符合理性。

(中時新聞網)