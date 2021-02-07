部立桃園醫院日前出現群聚感染多日後，指揮官王必勝昨(6)日晚間解除指揮官任務，後續疫情將回歸桃醫緊急應變中心主責，桃園市長鄭文燦今(7)日親臨中央流行疫情指揮中心對指揮中心以及地方團隊表達感謝之意。同時，根據一份網路聲量統計顯示，鄭文燦這1個月以來，聲量爆衝的時間點，也都和桃醫院內感染及防疫有關。

輿情網站《網路溫度計》在去年11月9日至今年2月6日之間，對全台各地方首長的網路聲量進行統計，台北市長柯文哲名列第1，而桃園市長鄭文燦則位列第4。在網路好感度的部分，鄭文燦的網路聲量中，正面聲量占21%，負面聲量占23%，中立則佔67%。

從《網路溫度計》製作的趨勢圖中可以發現，鄭文燦在最近90天內的網路聲量，在1月13日時來到最高點，當時正逢桃園醫院傳出爆發院內感染，鄭文燦親上火線主持防疫工作，並公布相關疫調資訊，引起各界熱議。

之後，桃園醫院疫情持續延燒，到了1月21日、22日，傳出有部分縣市發布「避桃令」，當時鄭文燦出面呼籲大家冷靜團結，並給予醫護支持，而他的網路聲量，也在1月21日達到第2個高峰。

鄭文燦近90日聲量的第3個高峰，則出現在1月31日。而在前一日，除了桃園醫院群聚感染再添4確診，並出現首例死亡案，感染更擴及到另一間醫院，使民眾人心惶惶，而鄭文燦在31日時則表示，「媒體報導有第二家桃醫，目前沒有到達這樣程度！」他並指出，陪病染疫者足跡公布與否中央決定。

(中時新聞網)