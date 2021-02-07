營養師曝年夜菜熱量排行，提醒民眾過年仍要適量飲食，先做好心理建設，就不會把滿滿的熱量全都吃下肚。（摘自高敏敏臉書）

再過2個工作天就即將迎來農曆新年7天假期，根據習俗，過年總是少不了大魚大肉，不過美女營養師高敏敏提醒，年夜菜的熱量其實相當驚人，她公布15項年夜菜的熱量排行，總熱量高達23234大卡，藉此提醒民眾，過年仍要適量飲食，先做好心理建設，就不會把滿滿的熱量全都吃下肚。

高敏敏近日於臉書上表示，根據衛福部調查，每年過年結束後，民眾平均會增重2公斤。為了提醒民眾能夠適量飲食，提早公布「年夜菜熱量排行榜」，給大家做好心理建設。在這之中，熱量冠軍由「筍絲蹄膀」奪得，一份1500g就有4103大卡，其他高熱量的常見年菜分別為「臘味米糕油飯（1000g）：2607大卡」、「紅燒獅子頭（800g約8顆）：2536」、「佛跳牆（2480g）：2532大卡」、「東坡肉（550）：2448大卡」、「燉全雞湯（2500）：1683大卡」。

高敏敏指出，統計下來，整桌15道年夜菜的總熱量高達23234大卡 ，若平均10個人吃，1個人就吃了約2323大卡。至於為甚麼年夜菜熱量都如此驚人，高敏敏解釋，由於常見的傳統年菜都是用勾芡、油炸、油煎、多醬汁、多糖、糖醋⋯等方式調味，例如：佛跳牆的料理都是經油炸後再調味，自然而然就和「肥」劃上了等號。

高敏敏表示，吃年菜時和平常飲食該注意的事項一樣，應該以「少油炸、少糖、少鹽」為主，至於佛跳牆這種高熱量料理，則可以用火鍋替代；用清蒸取代紅燒或糖醋；並以低脂肪肉類，例如雞肉、牛腱肉、鮮蝦，取代高脂肪肉類，例如東坡肉、蹄膀等。

高敏敏提醒，人在歡樂氣氛中難免不自覺進食過量，在享受大魚大肉的同時也不忘要多攝取纖維蔬果，最好也能在每道料理中多添加疏菜。搭配橘子、小番茄、蘋果等水果促進腸胃蠕動，儘快消化掉滿肚子的高熱量年菜。

(中時新聞網)